دبي.. 5 ساعات حداً أقصى لليوم الدراسي في رمضان

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي لـ"البيان" عن مدة اليوم الدراسي في المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك بـ5 ساعات كحد أقصى خلال أيام الأسبوع، مع الالتزام بانتهاء الدوام المدرسي عند الـ 11:30 صباحاً كحد أقصى أيام الجمعة، بما يتيح للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية أداء صلاة الجمعة، ويراعي خصوصية الشهر الفضيل.

وأوضحت الهيئة أن الإرشادات الموجهة للمدارس الخاصة في دبي تأتي حرصاً على إثراء تجارب التعليم والتعلم بما يتناسب مع الأجواء الإيمانية خلال الشهر الكريم، مع ضمان استمرار العملية التعليمية بصورة منظمة ومتوازنة، تراعي طبيعة الصيام وتغير الإيقاع اليومي للطلبة، دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تحقيق أهدافها التعليمية.

وأكدت ضرورة ألا تتجاوز مدة اليوم الدراسي 5 ساعات خلال أيام الأسبوع، بما يحقق توازناً واضحاً بين متطلبات المنهج الدراسي وراحة الطلبة، خاصة في ظل خصوصية الشهر الكريم .

كما شددت على الالتزام بانتهاء الدوام المدرسي عند الساعة 11:30 صباحاً كحد أقصى يوم الجمعة، بما يتيح المجال لأداء صلاة الجمعة دون تعارض مع اليوم الدراسي، ويعكس مراعاة واضحة للجوانب الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل.

وتضمنت الإرشادات استثناء الطلبة الصائمين من المشاركة في حصص التربية البدنية، مراعاة لظروفهم الصحية خلال ساعات الصيام، وبما يعزز سلامتهم الجسدية ويجنبهم أي إجهاد قد يؤثر في قدرتهم على استكمال يومهم الدراسي بصورة طبيعية.

كما دعت الهيئة المدارس إلى الأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء الأمور عند تحديد مواعيد بداية ونهاية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، عبر قنوات التواصل المعتمدة، بما يضمن مشاركة الأسرة في تنظيم يوم الطالب خلال الشهر الكريم، ويعزز من التكامل بين المدرسة والمنزل في إدارة الوقت والالتزامات اليومية.

وتؤكد هذه التوجيهات على نهج منظم يوازن بين الجوانب التعليمية والإنسانية، ويعكس حرص الجهة المنظمة للقطاع التعليمي الخاص في دبي على توفير بيئة مدرسية تراعي خصوصية الشهر الفضيل، وتحافظ في الوقت ذاته على انتظام الدراسة وتحقيق نواتج التعلم، في إطار من الوضوح والمرونة التي تضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.