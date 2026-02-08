الإمارات.. فتح باب التسجيل برياض الأطفال الحكومية من 9 فبراير حتى 6 مارس للعام الدراسي الجديد

كشفت رياض أطفال حكومية عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2026–2027 في عدد من المناطق التعليمية، ضمن استعدادات مبكرة تهدف إلى تنظيم إجراءات القبول واستيعاب الطلبة الجدد، وتسهيل عملية التسجيل أمام أولياء الأمور وفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن انطلاقة مستقرة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت إدارات رياض الأطفال أن باب التسجيل سيفتح اعتبارًا من يوم غد الموافق ل 9 فبراير 2026 ويستمر حتى 6 مارس 2026، ويستهدف المواطنين وأبناء المواطنات، مشيرة إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة وتحميل المستندات المعتمدة خلال فترة التسجيل.

وأوضحت الإدارات أن فئات القبول تشمل مستوى الروضة الأولى للأطفال من مواليد عام 2022، ومستوى الروضة الثانية للأطفال من مواليد عام 2021، لافتة إلى أن عملية القبول تخضع لمعايير تنظيمية تراعي الطاقة الاستيعابية لكل روضة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للأطفال، ويعزز جودة العملية التعليمية منذ سنواتها الأولى.

وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أفادت إدارات رياض الأطفال بأن التسجيل يستلزم تقديم نسخة من جواز سفر الطفل مرفقة بالرقم الموحد، ونسخة من الهوية الإماراتية للطفل وولي الأمر من الجهتين، إلى جانب شهادة التطعيم، وعدد من الصور الشخصية الحديثة للطفل، ومستند يثبت مقر السكن، مؤكدة أن اكتمال المستندات يسهم في تسريع إجراءات القبول وتفادي أي تأخير لاحق.

وشددت الإدارات على أهمية تحديث بيانات أولياء الأمور بدقة عند التقديم، خاصة أرقام التواصل، لضمان سهولة التواصل لاحقًا، حيث سيتم إرسال رسالة نصية بعد الانتهاء من التسجيل تتضمن رقم الطلب، تمهيدًا لتحديد موعد مقابلة الطفل واستكمال الإجراءات النهائية.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية والتعليم سن القبول المعتمد للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، حيث يُقبل في الروضة الأولى من أتم الرابعة من عمره في 31 ديسمبر من عام القبول، وفي الروضة الثانية من أتم الخامسة من عمره في التاريخ ذاته، بينما يُقبل في الصف الأول من أتم السادسة من عمره حتى 31 ديسمبر من العام الذي يُقبل فيه.

وأكدت الوزارة أن تحديد سن القبول يأتي ضمن سياسة تعليمية تهدف إلى مراعاة الخصائص العمرية والنمائية للطلبة، وضمان جاهزيتهم النفسية والمعرفية للانتقال بين المراحل التعليمية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتحقيق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والسلوكية للطفل.

كما أشارت إلى إتاحة الخيار لولي الأمر بالنسبة للأطفال من مواليد الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2021، حيث يمكن تسجيلهم في الروضة الأولى أو الروضة الثانية، وفق ما تراه الأسرة مناسبًا لمستوى جاهزية الطفل وقدرته على الاندماج في البيئة التعليمية.

وأضافت إدارات رياض الأطفال أن فتح باب التسجيل المبكر يتيح لأولياء الأمور فرصة التخطيط المسبق للعام الدراسي الجديد، واختيار المرحلة التعليمية الأنسب لأبنائهم، مؤكدة أن الإقبال على التعليم الحكومي في مرحلة الطفولة المبكرة يشهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة.

وأشارت إلى أن مرحلة رياض الأطفال تُعد من المراحل الأساسية في بناء شخصية الطفل، وتنمية مهاراته الاجتماعية والمعرفية، لافتة إلى أن البرامج التعليمية المقدمة في هذه المرحلة تركز على التعلم التفاعلي، وتنمية مهارات التواصل، وتعزيز القيم السلوكية الإيجابية.

ودعت إدارات رياض الأطفال أولياء الأمور إلى عدم تأجيل التسجيل إلى الأيام الأخيرة، تفاديًا للضغط على المنصات الإلكترونية، وضمان استكمال الإجراءات بسلاسة، مؤكدة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين بعد انتهاء فترة التسجيل لتحديد مواعيد مقابلة الأطفال، واستكمال متطلبات القبول قبل بدء العام الدراسي الجديد.