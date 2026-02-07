التربية : لا تقييم قائم على المشاريع في الحلقة الثالثة خلال الفصل الدراسي الثاني

أبلغت مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بتفاصيل وإجراءات التقييم المعتمدة لطلبة الحلقة الثالثة، مؤكدة أنه لا يوجد تقييم قائم على المشاريع خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق الإرشادات العامة وإجراءات التقييم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وحددت الوزارة في الدليل الإرشادي لسياسة الطلبة للعام الأكاديمي 2025-2026 أن التقييم يُنفذ بشكل مستمر طوال العام الأكاديمي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ودعم التخطيط الفعّال للخطوات التعليمية اللاحقة، بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على فهم مستوى الأداء الأكاديمي بدقة.

وأوضحت أن التقييم التكويني غير المرصود يُستخدم لتحديد مستوى الطالب وتقدمه المعرفي والمهاري، ويُعد أداة داعمة للتعلم، دون أن يُحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي، على أن تُسجَّل نتائجه في النظام الإلكتروني لأغراض التوجيه الأكاديمي فقط.

وذكرت الوزارة أن الاختبارات التشخيصية تُجرى في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات لجميع طلبة الحلقة الثالثة، وتُوظف نتائجها في توجيه خطط الدعم والتعلم المقدمة للطلبة، دون احتسابها ضمن درجات الأداء الأكاديمي.

وأشارت إلى أن التقييم التكويني المرصود يُنفذ على مدار العام الأكاديمي وفق إجراءات معتمدة ومركزية، ويهدف إلى تقديم الدعم المناسب للطلبة في مسيرتهم التعليمية، وتُحتسب درجاته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.

وأفادت الوزارة بأن التقييمات الختامية المدرسية (SSA) تُطبق على جميع مواد المجموعة (A) خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني، مع اشتراط استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل، واحتساب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي وفق الأوزان المعتمدة.

وأكدت الإرشادات أن مواد المجموعة (A) تشمل: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، فيما تضم مواد المجموعة (B) الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار (CCDI)، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.

وحددت الوزارة أنه بالنسبة للصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، تُسجل درجات المواد كاملة من 100 درجة، وتُحوّل إلى تقديرات بالحروف في تقارير الأداء بنهاية الفصل الدراسي، فيما تُعرض نتائج الصف الثاني عشر لمواد المجموعة (A) بالحروف والنسبة المئوية معًا، وتُعرض نتائج مواد المجموعة (B) بالحروف فقط.

وأوضحت الوزارة أن أوزان التقييم المستمر طوال العام الأكاديمي لمواد المجموعة (A) تُوزع على ثلاثة فصول دراسية، حيث يشمل الفصل الدراسي الأول تقييمًا تكوينيًا مدرسيًا مرصود الدرجة بنسبة 10%، إلى جانب تقييم مركزي لنهاية الفصل بنسبة 30%، بينما يتضمن الفصل الدراسي الثاني تقييمًا تكوينيًا مدرسيًا بنسبة 10%، وتقييمًا ختاميًا مدرسيًا بنسبة 10%.

وأضافت أن الفصل الدراسي الثالث يشمل تقييمًا تكوينيًا مدرسيًا مرصود الدرجة بنسبة 10%، إلى جانب تقييم مركزي لنهاية الفصل بنسبة 30%، ليصل مجموع درجة الطالب النهائية في مواد المجموعة (A) إلى 40% للتقييم المدرسي، و60% للتقييم المركزي.

وفيما يتعلق بمواد المجموعة (B)، أوضحت الوزارة أن التقييم يعتمد كليًا على التقييم التكويني المدرسي المرصود طوال العام الأكاديمي، حيث تُوزع الأوزان بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث، ليبلغ مجموع درجة الطالب النهائية 100% من التقييم المدرسي.

وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه الأوزان يأتي في إطار تحقيق العدالة في التقييم، وضمان قياس أداء الطلبة بصورة متوازنة تعكس مستواهم الأكاديمي على مدار العام الدراسي