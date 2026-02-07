الإمارات.. تدريس الرياضيات ومواد العلوم باللغة الانجليزية للصف التاسع متقدم العام الدراسي المقبل

اعتمدت وزارة التربية والتعليم تطبيق توحيد لغة التدريس لمواد الرياضيات والمواد العلمية ( الكيمياء و الاحياء و الفيزياء) للمسار المتقدم فقط باللغة الإنجليزية لطلبة الصف التاسع اعتبارًا من العام الدراسي 2026–2027، وذلك ضمن خطة مرحلية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز جاهزية الطلبة للمراحل التعليمية اللاحقة في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تعميمًا موجهًا إلى إدارات المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أوضحت فيه تفاصيل وآلية تنفيذ القرار، مؤكدة التزام المدارس الخاصة بتطبيقه وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انسجامًا مع توجهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توحيد لغة تدريس المواد العلمية الأساسية، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية أكثر تكاملًا، ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة.

4 سنوات

وحددت القرار الذي عممته الهيئة والصادر عن الوزارة خطة مرحلية لتطبيق القرار تمتد على مدى 4 سنوات، تبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2026–2027، حيث يتم في المرحلة الأولى تطبيق التدريس باللغة الإنجليزية لمادتي الرياضيات والمواد العلمية التي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء على طلبة الصف التاسع.

وفي المرحلة الثانية للعام الدراسي 2027–2028، يتم توسيع نطاق التطبيق ليشمل الصفين التاسع والعاشر، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومتوازنًا للطلبة.

أما المرحلة الثالثة وخلال العام الدراسي 2028–2029، فتشهد مواصلة التوسع ليشمل الصف الحادي عشر، مع مراعاة متطلبات وخصوصية هذه المرحلة الدراسية.

وتُستكمل الخطة في المرحلة الرابعة خلال العام الدراسي 2029–2030، عبر التطبيق الشامل للقرار على الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر.

وجاء قرار توحيد لغة التدريس لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، ورفع جاهزية الطلبة للالتحاق بمسارات التعليم العالي، إضافة إلى تسهيل انتقالهم بين المدارس بسلاسة ويسر، كما يسهم القرار في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الكفاءة الأكاديمية واللغوية للطلبة في المواد العلمية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ المدارس الإجراءات اللازمة لضمان الجاهزية الكاملة قبل بدء التطبيق في العام الدراسي المقبل، سواء على مستوى الكوادر التدريسية أو الخطط الدراسية والمواد التعليمية المعتمدة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتولى توفير الموارد التعليمية والخطط الدراسية المعتمدة بما يتوافق مع لغة التدريس المعتمدة ومضامين المناهج.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور للاطلاع على تفاصيل القرار ومراحله الزمنية، بما يضمن وضوح الرؤية واستقرار الطلبة أكاديميًا مع بدء التنفيذ.

وأكدت إدارات مدارس خاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أن قرار توحيد لغة التدريس للرياضيات والعلوم ابتداءً من الصف التاسع يمنح المدارس فرصة مناسبة للاستعداد التدريجي، سواء على مستوى تطوير الخطط الدراسية أو تأهيل الكوادر التعليمية، بما يضمن تنفيذ القرار دون أي تأثير سلبي على استقرار الطلبة الأكاديمي.

وأوضحت الإدارات أن المرحلة الحالية ستشهد مراجعة شاملة لآليات التدريس، وتكثيف برامج التدريب المهني للمعلمين، إلى جانب إعادة مواءمة المواد التعليمية وأساليب التقييم، بما يتماشى مع لغة التدريس الجديدة، ويعزز قدرة الطلبة على استيعاب المفاهيم العلمية والمصطلحات التخصصية باللغة الإنجليزية.

وشددت إدارات المدارس على أهمية التواصل المباشر والمبكر مع أولياء الأمور لشرح تفاصيل القرار وخطته المرحلية وأهدافه التعليمية، مؤكدة أن وضوح الرؤية والتنسيق المستمر بين المدرسة والأسرة يشكلان عنصرًا أساسيًا لضمان انتقال سلس للطلبة، وتحقيق النتائج المرجوة من تطبيق القرار.