المدارس تحذر من الغياب قبل إجازة منتصف الفصل

حذرت مدارس حكومية أولياء الأمور والطلبة من الغياب خلال يومي الاثنين والثلاثاء اللذين يسبقان إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن اليومين يومان دراسيان منتظمان تُطبق خلالهما اللوائح المعتمدة للحضور والغياب، وتُحتسب فيهما السجلات الدراسية كالمعتاد دون أي استثناءات.

وأوضحت إدارات مدرسية، عبر تعميمات رسمية ورسائل موجهة لأولياء الأمور عبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل المعتمدة، أن بعض الطلبة وأولياء الأمور يعتقدون خطأ أن الأيام السابقة مباشرة لإجازة منتصف الفصل تُعد أياماً غير إلزامية، وهو ما يخالف التقويم الأكاديمي المعتمد للعام الدراسي 2025 - 2026.

وأكدت المدارس أن يومي الاثنين 9 فبراير والثلاثاء 10 فبراير يُعدان من أيام الدوام الرسمي للطلبة، وتشهدان استكمال الخطط الدراسية، وتنفيذ الأنشطة الصفية، والتقييمات القصيرة، إلى جانب متابعة المناهج وفق الخطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسي.

وشددت الإدارات المدرسية على أن الغياب خلال هذين اليومين دون عذر مقبول ومعتمد سيُسجل غيابًا فعليًا في نظام الحضور، وقد يترتب عليه تأثير مباشر في التقييمات المستمرة والانضباط السلوكي، خاصة لطلبة الحلقات العليا، مشيرة إلى أن أي طلبات استئذان أو غياب يجب أن تخضع للإجراءات المعتمدة والمتعارف عليها.

وأوضحت أن إجازة منتصف الفصل الدراسي ستبدأ رسمياً اعتباراً من يوم 11 فبراير وتستمر حتى 15 فبراير، على أن يُستأنف الدوام المدرسي بعد الإجازة وفق الجدول المحدد في التقويم الأكاديمي.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من التزام أبنائهم بالحضور خلال الأيام التي تسبق الإجازات الرسمية، وعدم التخطيط للسفر أو الإجازات العائلية قبل الموعد المعتمد، حفاظاً على انتظام العملية التعليمية وعدم الإخلال بسير الدروس أو التقييمات.

كما أكدت الإدارات المدرسية أن هذا التنبيه يأتي في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة الانضباط المدرسي، وتعزيز وعي الطلبة وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بالتقويم الأكاديمي، خاصة في الفترات التي تسبق الإجازات، والتي غالباً ما تشهد تراجعاً في نسب الحضور.

وأشارت إدارات مدرسية إلى أن الالتزام بالحضور خلال هذه الأيام يضمن استكمال الخطة الدراسية دون ضغط، ويمنح الطلبة فرصة أفضل للاستعداد للاختبارات القادمة، مؤكدين أن أي تهاون في الحضور قد ينعكس سلباً على التحصيل الأكاديمي.