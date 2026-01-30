إجازة أسبوع من 11 إلى 15 فبراير المقبل لطلبة الحكومي والخاص

تشمل البرمجة الزمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، إجازة منتصف الفصل من 11 إلى 15 فبراير المقبل، إلى جانب مواعيد الدوام والاختبارات والإجازات المعتمدة للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، وفق جدول زمني منظم يحدد مختلف مراحل الفصل.

وبحسب البرمجة، تتضمن الخطة المعتمدة إجازة منتصف الفصل للطلبة لمدة أسبوع خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2026، بالتزامن مع خضوع الكادرين الإداري والتعليمي للتدريب التخصصي رقم (4) خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026.

كما تشمل البرمجة الزمنية مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2026، على أن تعقبها إجازة الربيع وعيد الفطر للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي خلال الفترة من 16 إلى 29 مارس 2026.

ويستأنف الطلبة الدراسة في 30 مارس 2026، على أن تُعقد الاختبارات التعويضية خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026، وذلك وفق ما ورد في البرمجة الزمنية المعتمدة.

وتأتي هذه البرمجة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ضمن تنظيم سير العملية التعليمية، وتحديد مواعيد الدوام والإجازات والاختبارات للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، بما يضمن وضوح الجدول الزمني المعتمد للفصل الدراسي.