"التربية" تدعو أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم استعداداً لفتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم استعداداً لفتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يُعد خطوة أساسية تسبق التقدم بطلب تسجيل أو قبول الطالب في المدارس الحكومية، مشددة على أهمية التأكد من دقة المعلومات المسجلة لضمان سلاسة إجراءات التسجيل وعدم تأثر الطلبات المقدمة مستقبلاً.

وأوضحت إدارات المدارس أن البيانات المطلوب تحديثها تشمل معلومات ولي الأمر أو الوصي الحالي، إضافة إلى البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية، بما يضمن توافقها مع الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، ويسهم في تسريع عمليات مراجعة الطلبات عند فتح باب التسجيل رسمياً.

وبيّنت الإدارات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، وضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية أو التأخير الناتج عن نقص أو عدم دقة البيانات.

ودعت الإدرات أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم للاطلاع على المواعيد المحددة لفتح باب التسجيل، والاطلاع على الشروط والمتطلبات المعتمدة لكل مرحلة دراسية، مؤكدة أن أي طلب تسجيل لن يُنظر فيه ما لم تكن البيانات محدثة بشكل كامل. وشددت على أن تحديث البيانات المسبق يضمن لأولياء الأمور جاهزية كاملة للتقديم فور فتح باب التسجيل، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة وأسرهم، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في القطاع التعليمي.