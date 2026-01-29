إدراج 68 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن خيارات الطلبة في موقع التسجيل

عممت إدارات مدارس حكومية وخاصة على طلبة الصف الثاني عشر دليلاً إجرائياً شاملاً يوضح آلية وإجراءات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بهدف تسهيل عملية التقديم الجامعي، وتمكين الطلبة من الاطلاع المسبق على المتطلبات والشروط والوثائق المطلوبة، بما يساعدهم على تجهيز ملفاتهم كاملة دون تأخير أو أخطاء.

وأكدت إدارات المدارس أن تعميم الدليل يأتي في إطار دعم الطلبة خلال المرحلة الانتقالية من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي، وحرصاً على توحيد المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل والقبول، لا سيما مع تعدد المسارات التعليمية والمناهج الدراسية، وتنوع الجهات والمؤسسات المعتمدة في الدولة.

ويتم التسجيل من خلال موقع وزارة التعليم العالي وفق خدمة التسجيل المحدثة التي تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الاستباقية وفعالية الإجراءات، لا سيما تلك المتعلقة بالطلبة المواطنين وأبناء المواطنات الراغبين في مواصلة تحصيلهم العلمي في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والجودة والمرونة في الخدمات، ويرفع من تنافسية الجهات الحكومية، من خلال تقليل الزمن والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات.

وأوضح الدليل أن فترة التقديم تم تقليصها بشكل كبير لتصل إلى دقيقة ونصف الدقيقة فقط، في خطوة تعكس التوجه نحو تسريع الإجراءات وتسهيل تجربة المتعاملين، إلى جانب تقليل عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنسبة تقارب 86%، مقارنة بالإجراءات السابقة.

كما أشار إلى إدراج 68 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن خيارات الطلبة في منصة التسجيل، ما يمنح الطلبة نطاقاً أوسع من الخيارات الأكاديمية، ويعزز فرصهم في الالتحاق بالتخصصات والمؤسسات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ويشرح الدليل بالتفصيل آلية التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال خدمة «تسجيل الطلبة والبعثات».

حيث يبدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ثم اختيار الخدمة، والضغط على «ابدأ الخدمة»، ليتم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وهي خطوة أساسية وإلزامية لجميع الطلبة الراغبين في التقديم.

وبيّن الدليل أن نموذج التسجيل يمر بمراحل متتابعة ومنظمة عدة، تشمل: تقديم طلب التسجيل، إدخال بيانات الطالب الشخصية، وتعبئة بيانات العنوان ووسائل التواصل، وبيانات الوصي.

إضافة إلى إدخال بيانات طلبة أصحاب الهمم في حال انطباق الحالة، ثم بيانات المدرسة، يليها اختيار مؤسسات التعليم العالي، وأخيراً تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل الإرسال النهائي للطلب.

وأوضح الدليل أن باب التسجيل يفتح مبكراً أمام الطلبة، ويظل متاحاً حتى تبدأ بعض مؤسسات التعليم العالي إيقاف استقبال الطلبات الجديدة وفقاً للطاقة الاستيعابية أو التخصصات المتاحة، في حين يستمر التسجيل مفتوحاً للمؤسسات التي لا تزال تستقبل طلبات القبول، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في التقديم واختيار البدائل المناسبة.

وأشار الدليل إلى أن الطلبات المقدمة تمر بمرحلة مراجعة من قبل موظفي إدارة دعم طلبة التعليم العالي، يعقبها صدور قبول مبدئي مشروط من مؤسسة التعليم العالي، على أن يتم تحويله إلى قبول نهائي بعد إعلان نتائج الثانوية العامة النهائية، واستكمال الطالب لجميع المتطلبات والشروط الأكاديمية والإجرائية، وفق فئة الطالب ونوع المنهج الدراسي.

كما أوضح الدليل إمكانية تعديل رغبات الطلبة في حال وجود طلب تسجيل سابق، حيث يمكن للطالب الدخول إلى حسابه باستخدام الهوية الرقمية، ثم فتح الطلب واختيار «طلب التغيير»، بما يتيح له تعديل المؤسسة التعليمية أو التخصص المختار.

وتضمن الدليل قائمة بمؤسسات التعليم العالي المشمولة في نظام التسجيل، من بينها كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

إضافة إلى عدد من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن خيار التقديم على البعثات الخارجية على نفقة الوزارة، والمخصص لمواطني الدولة فقط وفق معايير وضوابط محددة.

وفيما يتعلق بالمتطلبات، حدد الدليل الوثائق الأساسية المطلوبة من المواطنين وأبناء المواطنات، وتشمل الهوية الشخصية، وخلاصة القيد، وشهادة الصف الثاني عشر أو الصف الثالث عشر، مع التأكيد على ضرورة تصديق شهادة الثانوية العامة للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة من خلال الجهة التعليمية المختصة في كل إمارة.