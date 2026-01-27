فتح باب التسجيل في دورات اليوم الاستباقي لقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم

أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية المتقدمة التي تعقد في 13 فبراير 2026 ضمن اليوم الاستباقي للدورة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، المقرر عقدها يومي 14 و15 فبراير 2026، في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

وصممت دورات اليوم الاستباقي لتتيح مساراً مهنياً متقدماً يخدم المجتمع التربوي في الدولة، ويستهدف دعم المعلمين، وقيادات المدارس، وصناع السياسات التربوية، والباحثين. وتركز الجلسات، التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء، على محاور استراتيجية تتصل بجودة التعليم، وفاعلية الممارسات التعليمية، ورفاه المتعلم، بما يسهم في دعم صنع القرار القائم على الأدلة، وتعزيز مواءمة السياسات التعليمية مع الممارسات الميدانية، وتحقيق أثر مستدام ينعكس إيجاباً على البيئة المدرسية والمنظومة التعليمية ككل.

وقالت الدكتورة بولين تايلور غاي مدير أكاديمية الشارقة للتعليم: «تمثل دورات اليوم الاستباقي لقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم مساحة منظمة للتفكير والتفاعل وبناء المعرفة المشتركة، بما يجمع بين البحث العلمي والممارسة الميدانية، ويربط الخبرات العالمية بالسياق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد اليوم الاستباقي مكوناً أساسياً في بنية القمة ورؤيتها، إذ يهدف إلى تمكين المعلمين وقيادات التعليم من إدارة التغيير بوعي وثقة، ضمن منظومة تربوية تؤكد على أن الإنسان هو جوهر العملية التعليمية».