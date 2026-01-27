مدارس تبدأ التقييمات التكوينية للفصل الدراسي الثاني

باشرت إدارات مدارس حكومية وخاصة تنفيذ الاختبارات الأولى للتقييمات التكوينية للفصل الدراسي الثاني، ضمن منظومة التقييم المستمر المعتمدة، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، حيث تهدف إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، ورصد نواتج التعلم في المواد المختلفة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية ووضع خطط علاجية مبكرة تعالج جوانب الضعف الأكاديمي.

وتقدم الطلبة، في أول أيام التقييمات، لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وأكدت إدارات مدرسية أن التقييمات التكوينية لا تقتصر على قياس الدرجات، بل تُعد أداة تشخيصية مهمة تساعد المعلمين على الوقوف على مستوى فهم الطلبة للمفاهيم الدراسية، وتحديد الاحتياجات التعليمية لكل طالب، بما يتيح تطوير أساليب التدريس وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.

وشددت المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالحضور وعدم الغياب خلال فترة الاختبارات، موضحة أن الغياب غير المبرر قد يحرم الطالب من فرصة التقييم، ويؤثر في مستواه الأكاديمي، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من إجراءات تنظيمية وفق لوائح السلوك المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتأكد من التزامهم بالدوام المدرسي خلال هذه الفترة.

وبحسب الجداول المعتمدة، تقدم الطلبة أمس لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي الطلبة اليوم اختبار مادة التربية الإسلامية، ويعقبه اختبار اللغة العربية يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، ضمن تسلسل زمني يراعي توزيع الجهد الدراسي للطلبة. وتعقد اختبارات مادة الفيزياء يوم الخميس 29 يناير 2026، على أن تُستأنف التقييمات بعد نهاية الأسبوع، حيث يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في إطار استكمال مواد التقييم الأساسية.

ويؤدي الطلبة اختبار مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، فيما خصص يوم الأربعاء 4 فبراير 2026 لاختبار مادة الأحياء، على أن تختتم الاختبارات الأولى للتقييمات التكوينية يوم الخميس 5 فبراير 2026 باختبار مادة الكيمياء.