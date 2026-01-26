ماراثون DNS يجمع 242 طالباً من 42 مدرسة بدبي

نظم قسم الأعمال في مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء ماراثون DNS لريادة الأعمال، بمشاركة 242 طالباً من 42 مدرسة، في أحد أكبر التجمعات الطلابية لريادة الأعمال على مستوى المدارس الخاصة.

وشهد الماراثون تنافس 68 فريقاً قدّم كل منها مشروعاً مبتكراً يعكس وعي الطلاب بسوق العمل وقدرتهم على بناء نماذج أعمال عملية وعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم متخصصة من خبراء ريادة الأعمال، التي أكدت أن كثيراً من المشاريع قابلة للتحويل إلى منتجات حقيقية. وقال أسامة عجول، مدير عام مدارس دبي الوطنية: «المدرسة لا تتعامل مع ريادة الأعمال كنشاط مدرسي عابر، بل كمسار تعليمي متكامل يهيئ الطالب لفهم السوق والتفكير خارج الصندوق، وصناعة مستقبل اقتصاد الغد». وأكدت سعاد أبو حرب، مديرة المدرسة، أن الماراثون يمنح الطلاب فرصة لتجربة الأخطاء والتعلم منها، ويحوّلهم من متلقين إلى مبتكرين وقادة قادرين على تطوير مشاريعهم بثقة.