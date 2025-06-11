طلبة الثاني عشر يجتازون «الفيزياء» بأمان

أسئلة المسارين «العام» و«المتقدم» خاطبت الطالب المتوسط

انطلقت، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2024 - 2025 لطلبة مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، واستهل طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات باختبار مادة الفيزياء، حيث أجمع عدد منهم في المسارين «العام» و«المتقدم» على عبور الامتحان بأمان، مشيرين إلى أن الأسئلة خاطبت الطالب المتوسط، باستثناء أربع أسئلة تطلبت الإجابة عنها مهارات خاصة.

مشكلات تقنية

وشهدت اختبارات الفترة الأولى للطلبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم مشكلات تقنية، أثرت على سير الامتحانات في عدد من المدارس، ما دفع الجهات التعليمية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع، وضمان استمرارية العملية الامتحانية.

وتداول أولياء الأمور رسائل تنبيهية عبر تطبيق «واتساب» لإعلان إدارات مدرسية عن تمديد زمن اختبار مادة العلوم الإلكترونية من ساعة واحدة إلى ساعتين، بناء على تعليمات مباشرة من وزارة التربية والتعليم، في محاولة لتعويض الطلبة عن الوقت الضائع نتيجة هذه الأعطال التقنية.

أنظمة رقمية

وعبر عدد من أولياء الأمور والطلبة عن استيائهم من تكرار هذه المشكلات في بعض المدارس، معتبرين أنها تربك الطلبة، وتزيد من مستوى التوتر في ظل بيئة امتحانية تعتمد على الأنظمة الرقمية والأجهزة الذكية، ما قد يؤثر على أداء الطلبة وتحصيلهم.

وكانت إدارات مدرسية أكدت أنها عقدت اختبارات تجريبية الأسبوع الماضي دون وجود مشاكل تقنية، خلال أداء الاختبارات التجريبية.

وفي سياق متصل عممت مدارس حكومية وخاصة في مختلف مناطق الدولة تعليمات على أولياء الأمور والطلبة، مع انطلاق فترة الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2024-2025، أكدت خلالها ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتحقيق بيئة تربوية منضبطة وعادلة لجميع الطالبات.

لجنة تفتيش

وشددت التعليمات على أهمية الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، خلال جميع أيام الامتحانات، مع ضرورة شحن الحاسوب المحمول بالكامل قبل الحضور إلى المدرسة، لضمان جاهزية الطالبات من الناحية التقنية، كما أكدت التعليمات استخدام الأقلام الزرقاء فقط أثناء تأدية الامتحانات، مع منع استخدام الأقلام السوداء أو الملونة، إضافة إلى ذلك تضمنت التعليمات حظراً تاماً على إحضار الهواتف المحمولة، والساعات الإلكترونية، الأجهزة اللوحية (كالآيباد)، أو أي من الأجهزة الممنوعة داخل قاعات الاختبار.

وأكدت المدارس منع تبادل الأدوات بين الطلبة داخل القاعات، بما يشمل الأقلام والقرطاسية وغيرها، كما شددت على ضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم التأخر عن موعد بدء الامتحان، وطالبت اللواتي يصلن بسيارات خاصة بضرورة المغادرة فور الانتهاء من أداء الاختبار، حرصاً على انسيابية الحركة وتنظيم عملية الدخول والخروج.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور والطلبة إلى الاطلاع على دليل «مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» الصادر عن وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن أي محاولة للغش أو المساعدة فيه تعد مخالفة صريحة للوائح السلوك والانضباط، وتستوجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، ولضمان تطبيق هذه التوجيهات تم تزويد قاعات الامتحان والممرات بكاميرات مراقبة، تعمل على مدار الساعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط، وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة.