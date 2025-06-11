فريق طلابي يبتكر منزلاً ذكياً مستداماً

نجح فريق من طلبة ينتمون إلى 3 تخصصات وهي الهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الحاسوب، بإحدى الجامعات بدبي، في تصميم وتنفيذ مشروع تخرج متكامل بعنوان «المنزل الذكي المستدام»، ويهدف إلى تقديم حلول عملية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية والأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ الهندسة الكهربائية بالجامعة ذاتها، أن المشروع يتماشى مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي: الهدف السابع الذي يركز على توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر الذي يهدف إلى تطوير مدن مستدامة ومساكن صديقة للبيئة، والهدف الثالث عشر الذي يعزز استخدام الطاقة المستدامة لتقليل البصمة الكربونية، مشيراً إلى أنه يواكب أيضاً مبادرة «الحياد الصفري 2050» التي أطلقتها دولة الإمارات، كما يسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة على المستوى الوطني.

وقال الدكتور الزرعوني المشرف على المشروع، إن الفريق يتألف من 5 طلاب يمثلون كلاً من قسم الهندسة الكهربائية الذي تولى تصميم نظام الطاقة الشمسية وإدارة الاستهلاك الكهربائي بكفاءة عالية، وفق مبادئ العمارة الخضراء واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وقسمي تكنولوجيا المعلومات وأمن الحاسوب اللذين قاما بتطوير منظومة ذكية للتحكم بالمنزل عن بعد.

وأوضح أن «المنزل الذكي المستدام» يعد مشروعاً متعدد التخصصات وجاء ثمرة تعاون بين طلاب من تخصصات متعددة، ويهدف إلى إنشاء مساحة معيشة مريحة ومبتكرة وفعالة في استهلاك الطاقة المستدامة.

وأضاف إن الهدف الأساسي من المشروع يتمثل في إظهار كيفية دمج أنظمة الطاقة المتجددة بطريقة سلسلة مع تقنيات الأتمتة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، هذا إلى جانب توفير وسائل أمان سيبرانية.