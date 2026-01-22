فحوصات طبية مدرسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

باشرت مدارس حكومية تنفيذ فحوصات صحية دورية داخل مقارها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحالات الصحية التي قد تؤثر في صحة الطلبة واستقرارهم الدراسي، وذلك ضمن منظومة الرعاية الصحية المدرسية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الفحوص تأتي حرصاً على صحة الطلبة، خصوصاً في المراحل العمرية الحساسة، حيث استهدفت فئات محددة تشمل طلبة الصف الخامس والصف التاسع، إضافة إلى الطلبة المستجدين، بهدف بناء ملف صحي متكامل لكل طالب وطالبة، يسهم في متابعة حالتهم الصحية بشكل منتظم.

وأوضحت الإدارات أن البرنامج الصحي يتضمن فحوصاً أساسية، من بينها قياس الطول والوزن وفحص النظر، إلى جانب فحوصات تسهم في رصد مؤشرات أولية لأمراض مزمنة محتملة، مثل اضطرابات النمو وفقر الدم وبعض المشكلات الصحية المرتبطة بمرحلة المراهقة، مؤكدة أن الهدف وقائي ويقتصر على الكشف المبكر دون تشخيص نهائي.

وشددت على أن الكشف المبكر يمثل خطوة محورية في حماية صحة الطلبة، إذ يتيح التدخل العلاجي في الوقت المناسب، ويحد من تفاقم المشكلات الصحية التي قد تؤثر في التحصيل الدراسي أو الحضور المنتظم، مشيرة إلى أن كثيرًا من الحالات المزمنة قد تمر دون ملاحظة في حال غياب المتابعة الطبية الدورية.

وأفادت الإدارات بأن تنفيذ الفحوص يتم بعد الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور، عبر نماذج رسمية تتيح خيار الرفض عند وجود أسباب خاصة، بما يضمن احترام خصوصية الأسرة والطلبة. وبيّنت أن نتائج الفحوص تُعامل بسرية تامة، ولا يتم تداولها إلا ضمن الإطار الطبي والتربوي المختص، حيث يُبلّغ ولي الأمر مباشرة في حال رصد أي مؤشرات تستدعي المتابعة، ويُزوّد بورقة تحويل طبي لمراجعة طبيب مختص، مع التأكيد على إعادة تقرير المتابعة لاستكمال الملف الصحي.

وأكدت الإدارات أن بعض الطلبة تسلموا بالفعل أوراق تحويل طبي في حالات تضمنت نقصاً أو زيادة ملحوظة في الوزن، أو ضعفاً في النظر، أو ملاحظات صحية أخرى تستدعي المتابعة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات احترازية وتهدف للاطمئنان فقط، ولا تعني وجود مرض مؤكد.

وأضافت أن الفحوص تسهم في رفع الوعي الصحي لدى الطلبة، وتعزيز الاهتمام بالصحة العامة والتغذية السليمة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم اليومي داخل المدرسة وخارجها.

وأكدت إدارات المدارس أن تنظيم مواعيد الفحوص تم وفق جدول زمني مدروس يراعي سير اليوم الدراسي، حيث تُجرى داخل العيادات المدرسية بإشراف كادر طبي وتمريضي مختص، مع الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة.