«صون» يزرع الأمل في نفوس الأحداث برسائل تربوية

في مركز صون لرعاية الأحداث، التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، لا تقتصر برامج الرعاية على التأهيل السلوكي أو الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشمل تفاصيل يومية صغيرة، قادرة على إحداث فارق كبير في النفوس.

فمنذ اللحظة الأولى لدخول القاعات، أو عبور الممرات، تستقبل الأحداث عبارات تحفيزية، تنبض بالأمل، تستوقف عيونهم قبل أقدامهم، وتحوّل الجدران إلى رسائل مفتوحة، تشجع على الإيمان بالذات وبالمستقبل، وتفتح لهم نوافذ أمل جديدة.

الجدران التي كانت صامتة يوماً، باتت اليوم تتحدث بلغة إيجابية، مستعينة بأقوال خالدة للوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأقوال ملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ منظومة قيمية تستند إلى العمل، والتفاؤل، والمسؤولية.

وعلى امتداد طرقات المركز، تتجسد معاني النجاح من خلال عبارات، مثل: «العمل هو سر النجاح في حياة الإنسان، والإيجابية هي مفتاح فتح أبواب الفرص»، التي تعيد توجيه طاقة الأحداث نحو الاجتهاد والمبادرة، فيما تؤكد عبارة «الازدهار الحقيقي للدولة هو شبابها»، مكانة الشباب كقوة أساسية في بناء الأوطان، ورسالة ثقة بأن لكل فرد دوراً حقيقياً ينتظره.

وفي زوايا أخرى، تبرز عبارات تحث على مراجعة الذات وتقدير الإمكانات، من بينها: «أنت تمتلك كل ما تحتاجه عندما تحب ما تملك»، في دعوة صريحة للرضا والثقة بالنفس، و«أسرتي قوتي»، التي تعيد ترسيخ قيمة الروابط الأسرية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، ومصدراً للاستقرار والدعم النفسي. ولا تغيب ثقافة التحدي عن المشهد، حيث تحضر أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثل:

«الحياة السهلة لا تصنع الرجال ولا تبني الأوطان.. التحديات هي من تصنع الرجال»، لتؤكد أن التجارب الصعبة ليست نهاية الطريق، بل محطات تصنع النضج والقوة، وتعيد تشكيل الشخصية على أسس أكثر صلابة.

إلى جانب كلمات سموه: «أنا أؤمن وأتطلع إلى المستقبل، وأريد منكم جميعاً أن يكون لديكم الإيمان نفسه بالمستقبل، وأن نعمل جميعاً على صناعته بإرادتنا وإيماننا»، لتشكل مجتمعة خطاباً تحفيزياً متكاملاً، يعزز الثقة بالقدرة على التغيير، وتتحول من مجرد عبارة مكتوبة، إلى رسالة تربوية متكاملة، تعزز قيم المسؤولية والأمل والعمل.

وفي زوايا أخرى، تهمس الجدران بعبارات تبعث الطمأنينة وتجدد الأمل في نفوس الأحداث نحو مستقبل أفضل، مثل: «كل يوم جديد هو فرصة لبداية جديدة».