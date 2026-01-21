1210 طلاب من 122 مدرسة يشاركون في مسابقة لكتابة القصة القصيرة

سجلت مسابقة «القلم الأخضر لكتابة القصة القصيرة»، في جمعية حماية اللغة العربية، ضمن مشروعها الثقافي والتربوي «القراءة الخضراء»، مشاركة 1210 طلاب وطالبات من أكثر من 122 مدرسة من مختلف أنحاء دولة الإمارات. وعكست المشاركة الواسعة لمدارس الدولة اهتمامها بأهمية إشراك الطلبة في مثل هذه الفعاليات الثقافية، التي تفتح أمامهم آفاق الإبداع والتعبير باللغة العربية، وتنمي لديهم الوعي البيئي، وتعزز ثقتهم بأنفسهم من خلال المشاركة في تجارب تعليمية ملهمة. وجاءت المسابقة ثمرة تعاون مثمر بين الجمعية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم، في تعميم المسابقة على المدارس، بما أسهم في توسيع نطاق المشاركة، وتعزيز حضور المبادرات الثقافية داخل البيئة التعليمية.

وأوضح الكاتب محمد شعيب الحمادي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس المسابقة، أن إطلاق المسابقة يأتي ضمن مشروع «القراءة الخضراء»، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية، من خلال عمل إبداعي وزراعي في نفس الوقت. وحظي المشروع بدعم وزارة الثقافة، ضمن منح مشاريع الجمعيات ذات النفع العام لعام 2026، ويهدف إلى دمج القصة العربية بالوعي البيئي، من خلال ربط الكتابة الإبداعية بالتجربة الزراعية، في إطار تربوي، يعزز الاستدامة البيئية والتنـشئة السليمة، وحب اللغة العربية لدى الطلبة.

وتهدف مسابقة القلم الأخضر إلى تمكين الطلاب من التعبير الإبداعي، وتنمية مهاراتهم الكتابية باللغة العربية، وربط القصة بالقيم البيئية والتربوية، حيث يطلب من الطالب كتابة قصة قصيرة مرتبطة بنبتة أو مفهوم بيئي، بما يحول الكتابة إلى تجربة تعليمية تطبيقية.