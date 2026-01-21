«التربية» تعمم ضوابط انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة

عممت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تنظيمية مفصلة تحكم انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني، وبدورها عممتها إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة.

وأوضحت الإدارات أن انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية يخضع لجملة من الاشتراطات، أبرزها إقرار ولي الأمر بصحة البيانات المدخلة في طلب الانتقال، والتقيد بنطاق السكن المعتمد، إلى جانب مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة المطلوب الانتقال إليها، كما يشترط الحصول على موافقة المدرسة المنتقل منها الطالب، واستكمال جميع الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

وبينت الإدارات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الطالب أكاديمياً ونفسياً، ومنحه فرصة متكافئة للاندماج في المدرسة الجديدة دون انقطاع في المسار التعليمي، مشيرة إلى أن الانتقال غير المنظم قد يؤدي إلى فجوات تعليمية أو صعوبات في التكيف داخل البيئة المدرسية.

وفيما يتعلق بانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أفادت الإدارات بأن هذا الإجراء يقتصر على المواطنين وأبناء المواطنات، ويتطلب توفر شاغر من المدرسة المنقول لها الطالب حسب النطاق السكني، وإحضار شهادة الفصل الدراسي الأول بالدرجات، وإحضار براءة ذمة من المدرسة الخاصة من الرسوم المدرسية مع شهادة النقل، ويباشر الطالب بالمدرسة حضورياً، ويتم استكمال إجراءات النقل بعد اعلنا نتائج الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الإدارات أن تنظيم انتقال الطلبة يسهم في دعم الخطط الأكاديمية والإدارية المعتمدة، ويمنح إدارات المدارس القدرة على إعداد خطط الدعم الأكاديمي، وتوزيع الحصص، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية.

ودعت إدارات مدرسية أولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، لتقديم طلبات الانتقال، والتأكد من دقة وصحة البيانات والمستندات المرفقة، تجنباً لتأخير الطلبات أو رفضها.

وأكدت الإدارات أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على استقرار المنظومة التعليمية، وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، خلال بقية العام الدراسي، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز جودة التعليم.

ويشترط عند النقل من خارج الدولة للمدارس الحكومية «مواطني مجلس التعاون» أن يوفر الطالب في المدرسة المقبول بها ما يثبت محل إقامته، وذلك وفقاً للنطاق السكني المعتمد للسكن، بما يضمن توافق موقع السكن مع نطاق المدرسة المحدد، كما يتعين على الطالب إحضار شهادة الفصل الدراسي الأول معتمدة بالدرجات، على أن تكون الشهادة موثقة ومعترفاً بها رسمياً، لضمان دقة تقييم المستوى الأكاديمي قبل استكمال إجراءات النقل.

وفي حال كان الطالب قادماً من مدرسة خاصة خارج الدولة يشترط إحضار معادلة للشهادات الصادرة من المدارس الخاصة خارج الدولة، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن مطابقة المؤهلات التعليمية للمعايير المعمول بها داخل الدولة، وكذلك يطلب من الطالب إحضار شهادة النقل من خارج الدولة، باعتبارها وثيقة أساسية ضمن متطلبات الانتقال إلى المدارس الحكومية، وتعد شرطاً لاستكمال ملف القبول.

ويباشر الطالب بالحضور للمدرسة ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة وفق الجدول الزمني المعتمد من الجهات التعليمية.



