«حمدان بن محمد لطب الأسنان» تستعرض 5 برامج ماجستير في «إيدك دبي»

أكد الدكتور محمد جمال، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية»، أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026» يمثل منصة مهمة للتعريف بالبرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الكلية، ودورها في خدمة المجتمعين الأكاديمي والعلمي، مشيراً إلى أن فلسفة العمل في الجامعة ترتكز على تقديم رعاية صحية قائمة على الأدلة العلمية، وبما يتماشى مع رؤية «دبي الصحية» التي تتبنى نهج «المريض أولاً».

وأوضح أن مشاركة الجامعة المنتظمة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية تنبع من إيمانها العميق بأهمية التفاعل مع المجتمع وبناء قنوات تواصل فعالة معه، إلى جانب دعم الكفاءات الطبية والأكاديمية التي تقدم نماذج متميزة في العمل والإنجاز.

وأضاف أن الجامعة تعد مؤسسة أكاديمية متكاملة تجمع بين الرعاية السريرية، والتدريب السريري عالي الجودة، والبحث العلمي، مؤكداً أن الاستثمار في البحث العلمي يسهم بشكل مباشر في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

كما أشار إلى حرص الجامعة على مشاركة خبراتها ومعارفها العلمية مع المجتمع الطبي وقطاع طب الأسنان داخل دولة الإمارات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز تبادل المعرفة ويرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في التعليم الطبي والرعاية الصحية القائمة على التميز والابتكار.

وقال إن كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان تستعرض خلال المعرض خمسة برامج ماجستير متخصصة في طب الأسنان، مدعومة بتدريب علمي وعملي متقدم، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على التقدم لامتحان البورد الإماراتي، إضافة إلى امتحانات الزمالة والاعتماد المهني المعترف بها دولياً.

وأوضح أن عدد الطلبة الملتحقين حالياً ببرامج الماجستير في طب الأسنان يبلغ نحو 83 طالباً من جنسيات متعددة، من بينهم طلبة إماراتيون و دوليون، مشيراً إلى أن نسبة الطلبة المواطنين تتراوح بين 20% و30 %، مع تسجيل إقبال متزايد من الطلبة الإماراتيين. وأكد حرص الكلية على تشجيع الطلبة المواطنين على الالتحاق ببرامجها، انطلاقاً من هدفها الأساسي المتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها علمياً وعملياً للإسهام في تطوير القطاع الصحي.