مدارس تُلزم أولياء أمور طلبة الـ 12 بالحضور لتوقيع تعهدات متابعة التحصيل الدراسي

أخطرت مدارس أولياء أمور طلبة الصف الثاني عشر بضرورة الحضور إلى مقر المدرسة، لتوقيع إقرار وتعهد بالاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول، والوقوف على المواد الدراسية التي لم يحقق فيها الطلبة علامة النجاح، بعد حصولهم على تقدير (F).

وأوضحت المدارس، في رسائل موجهة إلى أولياء الأمور، أن الحضور يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع الأسرة، ومتابعة مستوى الطلبة الأكاديمي، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلاً تربوياً عاجلاً لمعالجة جوانب الضعف، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي خلال الفترات المقبلة.

وبيّنت أن اللقاء يهدف إلى إطلاع أولياء الأمور على الإجراءات المعتمدة، والخطط العلاجية الموضوعة لتطوير مهارات الطلبة، ومساعدتهم على تجاوز التعثر الأكاديمي، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في الفصول الدراسية اللاحقة، ويعزز فرصهم في استكمال المسار التعليمي بنجاح.

وأكدت أن آخر موعد للحضور وتوقيع التعهدات هو يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالموعد المحدد، لما لذلك من أهمية في دعم الطلبة أكاديمياً ونفسياً، وتعزيز متابعتهم داخل المدرسة وخارجها، مؤكدة تقديرها لتعاون أولياء الأمور، مشددة على أن التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة يمثل ركيزة أساسية في دعم الطلبة، وتحقيق الاستقرار الأكاديمي، والارتقاء بمستويات الأداء، خاصة في المراحل الدراسية المفصلية.

وأوضحت المدارس أنها ستعمل على إعداد خطط دعم تعليمية مشتركة بالتعاون مع أولياء الأمور، تستند إلى تحليل نتائج الطلبة في الفصل الدراسي الأول، وتحديد مواطن الضعف في المواد التي لم يحقق فيها الطلبة علامة النجاح، بما يضمن التدخل المبكر ومعالجة التعثر الأكاديمي بصورة منهجية ومدروسة.

وأضافت أن هذه الخطط ستشمل متابعة دورية لأداء الطلبة داخل الصفوف، إلى جانب وضع برامج تقوية مخصصة، وآليات تقييم مرحلية لقياس مدى تحسن المستوى الدراسي، مع إشراك أولياء الأمور في متابعة التقدم المحقق، وتعزيز الانضباط الدراسي في المنزل بما يتكامل مع الجهود التعليمية داخل المدرسة.