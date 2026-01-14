11 مشروعاً تطبيقاً قدمها خريجو دبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية يركز على دمج فكر الصائر السلوكية في العمل الحكومي، ويهدف إلى

إثراء العمل الحكومي عبر تبني سياسات تعتمد على فهم وتوجيه السلوك البشري، وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير حلول عملية للتحديات الحكومية مبنية على أسس سلوكية، والتميز المؤسسي عبر دعم الدوائر الحكومية في دولة الإمارات لتبني هذا الفكر الحديث.

وقال شهد ملتقى البصائر السلوكية الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحت شعار "من فهم السلوك إلى تصميم خدمات وسياسات أكثر فاعلية"، تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم كاستكمال للجهود التي بدأت بإطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ "مختبر البصائر السلوكية" في سبتمبر الماضي، وتضم الدفعة 30 منتسباً من مختلف الجهات الحكومية، قدموا 11 مشروعاً تطبيقياً، ركزت على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق لتحديات تواجهها المؤسسات الحكومية، و خضعت هذه المشاريع لتقييم واعتماد من قبل خبراء مختصين.

رؤية مستقبلية

وأوضح أن التركيز اليوم لم يعد يقتصر على تطوير "السياسات الحكومية" التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل "تطوير السلوك البشري وفهمه" كأداة أساسية للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومن أبز المشاريع التي قدمها طلبة الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية، مشروع تاجر شنطة "الإفصاح عن المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة"، ويسلط الضوء على التهرب الجمركي الذي يعد من أبرز التحديات الاقتصادية، ويقوم المشروع على تحليل الفجوة السلوكية وتغيير سلوك الأفراد نحو ترسيخ ثقافة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة، وتطبيق الإفصاح عند جميع منافذ الدولة (برية، بحرية، جوية)، ويشمل ما تتجاوز قيمته 60 ألف درهم أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ويعزز الالتزام والمسؤولية المجتمعية وتم وضع استراتيجية للحلول، ونطاق التنفيذ مطار دبي - مبنى الركاب 3، والمدة الزمنية للمشروع 8 - 12 شهراً، ويتم قياس النجاح من خلال نسبة المسافرين الذين قاموا بالإفصاح الصحيح من إجمالي المسافرين، وعدد حالات عدم الإفصاح المكتشفة بعد تطبيق التدخل ، ومتوسط قيمة المضبوطات الناتجة عن عدم الإفصاح ومن التخليص للمفصحين ، ومعدل التكرار لنفس المسافر قبل وبعد التدخلات.

وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة العمل الحكومي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، يأتي مشروع اغلاق فرص التحسين بكفاءة عالية، في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وهو تدخل سلوكي استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة إغلاق "فرص التحسين" الواردة في تقرير جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، من 45% إلى 100%، وتهدف المشروع إلى معالجة الفجوات السلوكية عبر نقل مسؤولية التدقيق والاعتماد مباشرة إلى مسؤولي الوحدات التنظيمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات.

تستهدف الخطة تعزيز المساءلة بربط التقارير بأسماء المسؤولين، لضمان أعلى درجات التميز في "جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز 2026". وتسعى المبادرة لتقليص الأخطاء من 22 إلى 2%، وتحقيق التزام زمني بإعلاق فرص التحسين بنسبة 98%، مما يسهم في رفع جودة حياة المعنيين وتعزيز الميزة التنافسية للإدارة العامة

المخلفات الزراعية

ويهدف مشروع الحد من التخلص العشوائي للمخلفات الزراعية في دبي ضمن "مختبر البصائر السلوكية"، إلى معالجة الرمي العشوائي للمخلفات في المزارع والمناطق السكنية. تم تحديد حاجز اللغة وضعف الجدوى الاقتصادية للمزارعين كأسباب رئيسية للتحدي.

ويركز الحل على تطبيق مبادئ EAST السلوكية من خلال: توفير حاويات جذابة بأيقونات بصرية ولغات متعددة، تفعيل التوعية الشفهية عبر المشرفين، وإرسال تنبيهات صوتية تزامناً مع التقلبات الجوية. تستهدف المبادرة خفض التكاليف التشغيلية، حماية البيئة من التلوث البصري، وتحويل النفايات إلى قيمة مستدامة تخفف الضغط على الموارد.