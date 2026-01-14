مدارس حكومية تذكّر بسداد الرسوم تفادياً لوقف خدماتها الأكاديمية

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور تذكيراً بضرورة الالتزام بسداد القسط الدراسي المستحق ضمن المواعيد المحددة، مؤكدة أن التأخير في السداد قد يترتب عليه إيقاف بعض الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلبة، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة، لضمان انتظام العملية التعليمية واستمراريتها.

ودعت إدارات مدرسية، عبر رسائل موجهة لأولياء الأمور، إلى الإسراع في إتمام عملية السداد لتفادي أي تأخير قد ينعكس سلباً على استفادة الطلبة من الخدمات التعليمية المرتبطة بسير الدراسة اليومية.

وأشارت المدارس إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحرص على تنظيم الشؤون المالية والإدارية بما يضمن استقرار البيئة التعليمية، لافتة إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد يسهم في استمرارية تقديم الخدمات الأكاديمية دون انقطاع، ويعزز الشراكة بين المدرسة وولي الأمر في دعم المسيرة التعليمية للطلبة.

وأكدت إدارات المدارس أن عملية سداد الرسوم تتم حصراً عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقع وزارة التربية والتعليم، مشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي قنوات غير رسمية، حفاظاً على دقة البيانات وسلامة الإجراءات المالية المعتمدة.

وبينت أن الوزارة فعّلت خدمة سداد الرسوم الدراسية باستخدام رقم الطالب، لتسهيل عملية الدفع على أولياء الأمور، لا سيما للطلبة غير حاملي الهوية الإماراتية أو ممن لا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية مكتملة، بهدف مراعاة تنوع أوضاع الطلبة وضمان عدم تأثرهم بالإجراءات الإدارية.

وشددت المدارس على أن أي تأخير في السداد قد يؤدي إلى تأخير أو إيقاف بعض الخدمات الأكاديمية المرتبطة بالطالب، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهدف من هذه الخطوة ليس العقاب، وإنما حث أولياء الأمور على الالتزام بالمواعيد المعتمدة بما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة وانتظام.

وأفادت إدارات مدرسية بأن الرسائل التذكيرية المرسلة جاءت بعد منح أولياء الأمور مهلاً كافية للسداد، إلى جانب إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع إدارات المدارس للاستفسار أو توضيح أي تحديات قد تواجههم في إتمام عملية الدفع، في إطار من الشفافية والتعاون المشترك.

كما دعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية المعتمدة للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بالرسوم الدراسية أو الإجراءات التنظيمية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة، حفاظاً على حقوق الطلبة وضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات التعليمية المختلفة.