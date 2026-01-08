«صون» يطلق البرنامج المهني لتنمية مهارات الأحداث

أفادت زينب الدشتي، مديرة مركز صون لرعاية الأحداث، بأن المركز أطلق «البرنامج المهني» ضمن المخيم الشتوي للأحداث في نسخته الأولى، وذلك بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث ومركز لوتاه.

وقالت إن البرنامج يستهدف الأحداث في مركز صون ويستمر لمدة 4 أسابيع، حيث يقوم مختصون بتعليم وإكساب الحدَث المهارات المهنية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والنجارة والأمور الكهربائية، ليستفيدوا بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وأوضحت أن المركز يقدم 7 برامج أساسية بالتعاون مع شراكات مع هيئات ومؤسسات محلية صحية وتعليمية ورياضية ودينية.

وحول هذه البرامج أفادت مديرة المركز أن «صون» يقدم برنامجاً زراعياً، صحياً، اجتماعياً، نفسياً، دينياً، تعليمياً، رياضياً، وقانونياً، ويسعى إلى استدامة هذه البرامج عبر تعزيز الشراكات وتفعيلها.

وأكدت أن كل برنامج من هذه البرامج السبعة له معايير قياس معينة للوقوف على مدى استفادة الحدث منها، ومن ضمن هذه المعايير السلوكيات والوعي القانوني والسلامة النفسية والجسدية.

وقالت إن دور المركز لا يقتصر عند تقديم هذه البرامج، بل يمتد إلى مرحلة الرعاية اللاحقة للحدث، وذلك عقب خروجه من المركز بعد انتهاء مدة محكوميته، و تراوح هذه الفترة ما بين 3 و6 أشهر، وذلك بحسب احتياجات الحدث.

وأفادت بأن المركز اعتمد منهجية الرعاية اللاحقة والتي تعتمد على متابعة الحدث من خلال جلسات وزيارات ومقابلات معه ومع أسرته للوقوف على استمراريته في الطريق السليم، ومتابعته لدراسته، وهل اتبع خطة التمكين والتدخل الموضوعة له عقب انقضاء مدة محكوميته من عدمه؟

والوقوف على وضعه الصحي والنفسي والاجتماعي. وكشفت عن عزم المركز، ضمن خطته، المستقبلية تقديم برامج خلال عام الأسرة 2026، تركز على الأسرة عبر تنظيم فعاليات وتعزيز العلاقة بين الحدث وأسرته وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية.

حس أمني عالٍ

وأشارت إلى أن المركز يتمتع بحس أمني عالٍ جداً إضافة إلى طابعه الاجتماعي.وقالت إنه عندما يدخل الحدث إلى المركز يتم تسليمه قائمة بالحقوق والواجبات، فيما تعمل خدمة الرعاية والتأهيل الاجتماعي والنفسي على الأحداث الجانحين من سنة 12 وحتى 18 سنة، من كل الجنسيات بإمارة دبي، ممن ارتكبوا فعل محل مساءلة قانونية، وتم الحكم عليهم قضائياً، أو توقيفهم على ذمة النيابة العامة.

وحول إجراءات تقديم الخدمة للأحداث الجانحين في المركز، بيّنت الدشتي أنها تتمثل في 6 إجراءات، وهي: تلقي البلاغات من خلال قنوات تقديم الخدمة، الاستجابة، جمع المعلومات من خلال مقابلة الحدث وأسرته، التدخل عبر وضع خطة تدخل للحدث، المتابعة عبر تنفيذ خطة التدخل ومعايير التمكين للحدث خلال فترة التدبير المقضي به عليه، ثم إغلاق الملف عبر رفع تقرير لقاضي الأحداث إذا أنهى الحدث معايير التمكين، أو أتم سن 18.