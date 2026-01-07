«بيت الخير» تستهدف إنفاق 68.9 مليون درهم ضمن حملة «حق معلوم» الرمضانية

أعلنت جمعية بيت الخير عن انطلاق النسخة الثالثة من حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم» للعام (1447هـ – 2026م)، والتي تستهدف دعم وإسعاد أكثر من 65 ألف مستحق مسجل في قاعدة بيانات الجمعية، إلى جانب فئات أخرى من أشد الناس حاجة، بما يمكنهم من تلبية متطلبات المعيشة والاستمتاع بالأجواء الروحية والاجتماعية للشهر الفضيل.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجمعية، بحضور قيادات الجمعية وعدد من مسؤوليها، إن حملة هذا العام تتزامن مع إعلان القيادة الرشيدة لعام 2026 «عاماً للأسرة».

حيث تركز «بيت الخير» على دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، وتحسين مستوى معيشتها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي، من خلال برامج ومشاريع خيرية تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن إدارة الجمعية وضعت هدفاً طموحاً بإنفاق 68.9 مليون درهم ضمن حملة «حَقٌّ مَّعْلُوم 3»، تتوزع على عدد من المشاريع والبرامج الخيرية، في مقدمتها توزيع المير الرمضاني بقيمة 7 ملايين درهم لدعم إفطار الأسر خلال الشهر الفضيل، إلى جانب مشروعي زكاة الفطر بقيمة 2.5 مليون درهم.

والعيدية بقيمة 1.2 مليون درهم، بما يسهم في إدخال الفرحة على أفراد الأسر المستفيدة في عيد الفطر المبارك، كما تشمل الحملة دعماً نقدياً وعينياً شهرياً بقيمة 7.6 ملايين درهم للأسر المواطنة الأقل دخلاً.

مساعدات طارئة

وأضاف أن الجمعية تطمح هذا العام إلى توزيع 50 ألف وجبة إفطار يومياً بقيمة 18 مليون درهم، وإقامة 12 خيمة رمضانية، من بينها أكبر خيمة إفطار على مستوى الدولة، تستوعب يومياً أكثر من 8000 صائم.

كما تشمل الحملة مشروع الغارمين بقيمة 6 ملايين درهم، إلى جانب المساعدات الطارئة التي خصص لها مبلغ 26.5 مليون درهم، لتلبية الاحتياجات العاجلة وتجسيد معاني التكافل الاجتماعي خلال الموسم الرمضاني.

وتأتي حملة «حَقٌّ مَّعْلُوم 3» تتويجاً لمسيرة 37 عاماً من العطاء المتواصل، منذ تأسيس «بيت الخير» عام 1989، حيث أنفقت الجمعية أكثر من 3.1 مليارات درهم لدعم الأسر المستحقة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وفق أفضل الممارسات ومعايير الجودة والتميز، ما أسهم في حصولها على جوائز مرموقة.

وتوجه العوضي بخالص الشكر والتقدير إلى المحسنين والشركاء والداعمين من القطاعين العام والخاص، مثمناً دورهم الكبير في نجاح حملات «بيت الخير» السابقة، وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي الأول للجمعية، معرباً عن تطلع الجمعية إلى استمرار دعمهم في حملة هذا العام لمضاعفة أثر العطاء وإدخال البهجة إلى بيوت الأسر المستحقة.