65.3 مليون متر مكعب وفورات في استهلاك المياه بدبي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الحرص على تنفيذ خطط استباقية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، ورفع مستوى وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر والإسراف، وفي هذا الإطار حققت خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تعد واحدة من أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على الكشف المبكر عن تسريبات المياه ومعالجتها بسرعة منذ أطلقتها الهيئة في شهر يوليو عام 2018 حتى اليوم، أكثر من 65 مليوناً و313 ألف متر مكعب.

وتظهر هذه الوفورات فعالية الخدمة ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد، حيث تندرج «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد فيتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.

وتعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» أداة فعالة للكشف المبكر عن التسريبات، وإحدى مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم. وتعتمد مبادرة «الحياة الذكية» على دعم تنفيذ واعتماد آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية، حيث تتيح لهم مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وتأتي خدمة إشعار باستهلاك مرتفع للمياه ضمن مبادرة دبي الخضراء للهيئة.