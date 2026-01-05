مركز دبي للتوحد.. سجل حافل بالإنجازات لتعزيز منظومة الدعم والتمكين

اختتم مركز دبي للتوحد عام 2025، بسجل حافل من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز منظومة دعم وتمكين الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، وترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي، وتطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية، في عام شكّل محطة مفصلية في مسيرة المركز.

وأكد محمد العمادي مدير عام المركزوعضو مجلس إدارته، أن ما تحقق خلال عام 2025، يعكس التزام المركز برؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع شامل، مشيراً إلى أن دمج أصحاب الهمم يمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن المركز يحرص على ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات ذات أثر مستدام.

وأوضح العمادي أن عام المجتمع 2025، شكّل محطة مهمة في مسيرة التطوير، مؤكداً أن المركز ركز على توسيع نطاق تأثيره، وتعزيز جودة الخدمات، وبناء البيئات الداعمة، وتأهيل الكوادر، بما يضمن استدامة الدعم للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم. وأضاف أن المركز سيواصل البناء على هذه الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جودة الخدمات، ويوسّع نطاق الأثر المجتمعي، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في دعم أصحاب الهمم، وترسيخ قيم الدمج والمشاركة.

وقد واصل المركز خلال 2025، قيادة برنامج البيئة الصديقة لذوي التوحد، حيث تم اعتماد 25 جهة في دبي، جهات صديقة لذوي التوحد، ما شكّل دفعة نوعية نحو رفع جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات تراعي الاحتياجات الحسية والسلوكية لهذه الفئة، وتسهم في تحسين تجربتهم اليومية داخل بيئات العمل والتعليم والخدمة، أما في محور التعليم، أطلق المركز حملة «المدرسة للجميع»، التي استهدفت توعية وتأهيل كوادر 1182 مدرسة على مستوى الدولة، بواقع 673 مدرسة حكومية، و509 مدارس خاصة، بهدف رفع جاهزية البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة من ذوي التوحد، والتعامل مع التحديات التربوية والسلوكية المرتبطة بالتعليم الدامج، وقد أسهمت الحملة في تعزيز وعي الكوادر التعليمية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة باضطراب طيف التوحد.

إعلام معرفي

وعلى صعيد التوعية الإعلامية، شهد عام 2025 افتتاح أول استوديو بودكاست متخصص بالتوحد في العالم العربي، ضمن مرافق مركز دبي للتوحد، ليكون منصة معرفية موجهة للأسر والمختصين والمجتمع، تسهم في نشر المعرفة العلمية المبنية على الأدلة. كما شارك المركز بما لا يقل عن 50 فقرة توعوية أسبوعية، عبر برنامج «بلسم» على قناة «نور دبي»، ضمن خطة إعلامية منظمة، هدفت إلى تعزيز الفهم المجتمعي للتوحد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتسليط الضوء على دور الأسرة والمؤسسات في الدعم والتمكين.

وفي مجال الخدمات التأهيلية، نظم المركز جلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل للأطفال ذوي التوحد والاضطرابات النمائية، في إطار حرصه على تسريع التدخل المبكر، وتحسين نتائج التعليم والتأهيل، وتخفيف الأعباء عن الأسر، كما شهد العام افتتاح أول عيادة أسنان متخصصة لذوي طيف التوحد في الدولة داخل مرافق المركز، بالتعاون مع شركة «كورادن» السويسرية، لتقديم خدمات رعاية صحية فموية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثنائية لأصحاب الهمم، ضمن بيئة علاجية داعمة وآمنة.

وتوج المركز جهوده المجتمعية، بإطلاق الحملة السنوية التاسعة عشرة للتوعية بالتوحد 2025، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، في تأكيد على الدعم القيادي المتواصل لقضايا التوحد، وترسيخ مكانة المركز شريكاً وطنياً في تحقيق أهداف الدولة في الشمول المجتمعي، كما نظم المركز مؤتمر «مسارات تحليل السلوك التطبيقي»، ضمن فعاليات «إكسبو أصحاب الهمم 2025»، بما عزز التبادل المعرفي والتخصصي في مجال تحليل السلوك التطبيقي.

بناء الكوادر

وفي مجال التدريب والتطوير المهني، شكّل عام 2025 محطة نوعية بتخريج الدفعة الأولى من برنامجي مشرف السلوك المعتمد في التوحد (QASP-S)، ومحلل السلوك المؤهل (QBA)، ضمن عام أكاديمي (2024–2025)، نفذ خلاله المركز 31 دورة تدريبية متخصصة، استفاد منها 263 متدرباً من المهنيين والأكاديميين وأولياء الأمور، وقد ضمت الدفعة الأولى 32 خريجاً، يمثلون نواة لجيل جديد من المتخصصين المؤهلين وفق معايير مجلس اعتماد تحليل السلوك (QABA)، بما يدعم استدامة القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة.