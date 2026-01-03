39 ألف زائر لحدائق دبي في ليلة رأس السنة

أعلنت بلدية دبي أن عدد زوار الحدائق العامة في الإمارة بلغ خلال ليلة رأس السنة نحو 39 ألف زائر، بينهم 17126 زائراً لحديقة زعبيل، و8817 زائراً للحديقة القرآنية، و6334 زائراً لحديقة مشرف، و4157 زائراً لحديقة الخور، و1397 زائراً لحديقة الصفا، و1168 زائراً لحديقة الممزر، لمشاهدة العروض والألعاب النارية احتفالاً بقدوم العام الجديد 2026.

وحرصت بلدية دبي على وضع خطة جاهزية شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تقوم على نهج استباقي يضع سلامة المجتمع وراحة الجمهور في صدارة اهتماماتها، بالتنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان إدارة الحشود وتنظيم الحركة المرورية وتعزيز الانسيابية في المواقع الحيوية.

وعملت على جاهزية ميدانية متكاملة لتغطية الشواطئ والحدائق العامة والمرافق الترفيهية وعمليات النفايات والصحة والسلامة وسلامة الغذاء، لضمان بيئة احتفالية آمنة ومنظمة تعكس المظهر الحضاري للإمارة وتعزز ثقة المجتمع بقدرة دبي على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار.

وتم تخصيص الشواطئ العامة خلال ليلة رأس السنة للعائلات فقط، وتمديد ساعات عمل 14 حديقة عامة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة أفضل مواقع المشاهدة وتعزيز راحة الزوار، في مشهد احتفالي منظم يعكس الجاهزية العالية لدبي وقدرتها على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة ومسؤولية.