بلدية دبي: 8 اشتراطات ومتطلبات لمبنى المسكن العمالي

حددت بلدية دبي 8 اشتراطات ومتطلبات عامة لمبنى المسكن العمالي في الإمارة، وذلك بحسب دليل الإرشادات الفنية لالتزام المسكن العمالي الذي أصدرته مؤخراً، ويهدف إلى تحديد الاشتراطات والضوابط الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة.

وتعريف القائمين على المساكن العمالية بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات التصحيحية المناسبة للحد من هذه المخاطر، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة في المساكن العمالية، كذلك ضمان التزام المساكن العمالية باللوائح والأنظمة المعمول بها.

ورفع مستوى الوعي لدى القائمين على المساكن العمالية بمتطلبات الصحة والسلامة المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتفتيشية، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة بهدف الحد من الحوادث والإصابات، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية.

وأوضحت البلدية أن الدليل الإرشادي يسري على جميع المساكن العمالية الدائمة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن اشتراطات المبنى والمتطلبات العامة التي حددها الدليل هي: ضرورة أن يكون المبنى مرخصاً من الجهات المختصة، بتراخيص المباني، ويُمنع استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الأسبستوس أو أي مواد ضارة بالصحة العامة أو بالبيئة، كذلك يجب أن تكون الأرضيات:

مصنوعة من مواد غير منفذة للماء، وغير ملساء لتفادي الانزلاق، وسهلة التنظيف والغسيل، إضافة على أن تكون مقاومة للتآكل، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية المستخدمة، وخالية من التشققات والحفر، وبسطح أملس وآمن. كما بين الدليل أن كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بالمباني السكنية، تطبق على جميع غرف السكن العمالي سواء من حيث:

الإضاءة الطبيعية أو الصناعية، التهوية، العزل الحراري، والتمديدات الكهربائية، والاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب المساحات والارتفاعات من النواحي الفنية والمعمارية. وبحسب الدليل يجب توفير لوحة تعريفية واضحة على واجهة المسكن، تتناسب مع حجمه، وتتضمن بيانات الجهة أو الشركة المسؤولة عن السكن، ويجب إجراء الصيانة الدورية لجميع مرافق المسكن في الأوقات المناسبة، بما يضمن سلامة وصحة العمال.

كما يجب أن يحتوي السكن على الخدمات المركزية المناسبة والمتوافقة مع عدد العمال وإشغال المبنى، مع الالتزام بالاستخدام المعتمد لمرافق المسكن، وعدم إجراء أي تغيير إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وتوفير أماكن مخصصة لتحضير وتقديم الطعام (مطابخ ومطاعم للعمال) خلال جميع الأوقات.

كذلك الالتزام التام بما ورد في كود دبي للبناء الصادر عن بلدية دبي، أو أي أدلة أو اشتراطات صادرة عن الجهات المعنية بتراخيص البناء. وأخيراً يجب تزويد جميع غرف السكن والمطابخ وقاعات الطعام وغرف الخدمات بنظام تكييف وتهوية مناسب.