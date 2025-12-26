148 ألف زائر لمدينة الشتاء بـ«إكسبو دبي» في 20 يوماً

استقبلت مدينة الشتاء 2025، والتي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية لموسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، أكثر من 148000 زائر خلال 20 يوماً منذ افتتاحها، مع تبقي أسبوع على اختتام الحدث في 31 ديسمبر الجاري، فيما حقق العرض الموسيقي «كارولز باي كاندل لايت»، الذي نظمته مدينة إكسبو دبي بين 20 – 24 ديسمبر على مسرح ساحة الوصل، نجاحاً كبيراً مع نفاد تذاكر العرض مبكراً، واستقطابه حوالي 18000 زائر خلال خمسة أيام، وسجلت نسبة مبيعات الأكشاك التجارية ارتفاعاً بنسبة 60 % مقارنة بالعام الماضي.

إقبال كبير

آمنة أبو الهول

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «تحظى مدينة الشتاء في دورتها الرابعة بقاعدة متنامية من الزوار، الذين ينتظرون الحدث كل عام، مع تسجيل زيادة مستمرة في معدلات الزيارات المتكررة عاماً بعد عام، ونحن سعداء جداً بهذا الإقبال الكبير، الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في الاستماع بعناية إلى ملاحظات الزوار، لا سيما فيما يتعلق نوعية الأنشطة العائلية والاحتفالية ضمن الحدث، وعروض المأكولات والمشروبات، وبالتالي قمنا في هذه الدورة بإضافة مجموعة من الأنشطة، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على الزيارات المتكررة، وقضاء وقت أطول في ساحة الوصل خلال مدينة الشتاء».

البيان زيادة مستمرة في معدلات الزيارات

وأضافت: «يرجع ارتفاع شعبية الوجهة ونجاحها في استقطاب الزوار إلى عدة أسباب، منها سعر تذكرة الدخول البالغ 50 درهماً فقط، ويشمل 11 فعالية ونشاطاً مجانياً ضمن المدينة، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، التي تشمل جميع الأعمار، وكذلك سهولة الوصول إلى مدينة إكسبو دبي، وتوفر العديد من مواقف السيارات المجانية، ما يدفع الزوار إلى قضاء وقت أطول في المدينة، ويعودون لزيارتها مرات أخرى، وأدى بالتالي إلى تسجيل سوق مدينة الشتاء ومنافذ الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 60 - 70 % في المبيعات، ما يؤكد النجاح التجاري والمجتمعي المتزايد للحدث».

عروض غامرة

وتختتم مدينة الشتاء موسمها الرابع باحتفالات نهاية العام في 31 ديسمبر، والمصممة خصيصاً للعائلات والأطفال في ساحة الوصل، حيث تشمل الأمسية احتفالين منفصلين بالعام الجديد، واحد للأطفال وآخر للكبار، وسط عروض ضوئية غامرة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة فوق الأطفال، إلى جانب الموسيقى الحية من تقديم المنسق الموسيقي «دي جي شوك» وابنته «دي جي ميشيل» على مسرح الوصل، وسحوبات على سيارة سباق Go – Kart للزوار.

وتبدأ الاحتفالات عند الساعة 7 مساء مع مجموعة الأغاني المخصصة للأطفال واليافعين، التي تقدمها الدي جي ميشيل الموهوبة، يتبعها الاحتفال الأول بنهاية العام عند الساعة 9 مساء، حيث يتوسط الأطفال المسرح للعد التنازلي للعام الجديد في أجواء من الفرح والسعادة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة.