كشافة الإمارات تحصد «ذهبية» جائزة إثراء للأداء المتميز

أكدت جمعية كشافة الإمارات أن حصولها على الفئة الذهبية من جائزة «إثراء» لتمكين مؤسسات النفع العام، التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، تقديراً لأدائها المتميز في مجالات الحوكمة، وجودة الخدمات، والاستدامة المؤسسية، وفاعلية الأثر المجتمعي، ضمن منظومة تقييم شاملة، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الثالث شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية.

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن هذا التكريم يمثل تتويجاً لمسار مؤسسي طويل، قائلاً، إن الفوز بالجائزة الذهبية من برنامج «إثراء» يعد شهادة تقدير لمسيرة عمل امتدت لسنوات، شهدت انتقال الجمعية إلى نموذج مؤسسي أكثر نضجاً وريادة، مع الحرص على أن تتحول القيم الكشفية إلى سياسات وبرامج ذات أثر مستدام.

وأوضح اللواء عبدالرحمن رفيع، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن سر التميز يكمن في الانضباط المؤسسي والعمل الجماعي.

بدوره أكد الدكتور خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن التقييم عكس بوضوح مستوى النضج التنفيذي داخل الجمعية.