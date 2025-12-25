«طرق دبي» تؤكد ضرورة التزام مستخدمي السكوتر الكهربائي بالمسارات

شددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالمسارات المخصصة والسرعات المحددة، مؤكدة أن التقيد بالتعليمات المرورية وإجراءات السلامة يمثل عنصراً حاسماً في الحد من الحوادث وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت الهيئة أن قيادة السكوتر الكهربائي خارج المسارات المصرح بها أو المشتركة، أو تجاهل السرعات الموضحة على اللوحات الإرشادية، يعرض السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين لمخاطر مرورية، لافتة إلى أن استخدام معدات السلامة، وعلى رأسها الخوذة والسترة العاكسة، يعزز من وضوح الرؤية ويقلل من احتمالات التعرض للحوادث، خصوصاً خلال فترات المساء.

وأكدت «طرق دبي» أهمية الحفاظ على مسافة أمان كافية بين السكوترات الكهربائية وكل من الدراجات الهوائية والمشاة، بما يضمن انسيابية الحركة على المسارات المخصصة، ويعزز من السلامة العامة في المناطق الحيوية ومناطق التنقل اليومي.