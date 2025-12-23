5372 منشأة صحية في دبي يعمل فيها 66070 موظفاً

كشف الكتاب الإحصائي الصحي السنوي 2024، الصادر عن هيئة الصحة بدبي، عن مؤشرات ديموغرافية وصحية في الإمارة، عن تسجيل 37,834 مولوداً خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النمو السكاني وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وسجل القطاع الصحي في الإمارة 5372 منشأة صحية مرخصة، منها 1665 عيادة متعددة التخصصات بنسبة 31%، يليها الصيدليات بنسبة 29.6%، ومراكز البصريات بنسبة 8.8%، يليها العيادات المدرسية بنسبة 7.9%، في حين كان هناك 57 مستشفى بنسبة بلغت 2.1%.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد العاملين في تلك المنشآت وصل إلى 66070 موظفاً، 67.4% منهم من الإناث. ووفق الإحصاءات، بلغت نسبة المواطنين من إجمالي القوى العاملة الصحية 3.1%، بما يعادل نحو 2048 موظفاً صحياً مواطناً.

وبينت البيانات أن الأطباء المواطنين يشكلون الشريحة الكبرى من الكوادر الصحية الإماراتية، بواقع نحو 892 طبيباً، يمثلون 6% من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي بدبي وعددهم 14861.

كما بلغ عدد الممرضين المواطنين نحو 401 ممرض وممرضة من إجمالي 25066 ممرضاً وممرضة، بنسبة 1.6% من إجمالي كوادر التمريض، فيما وصل عدد الصيادلة المواطنين إلى نحو 106 صيادلة، يشكلون 1.6% من العاملين في مهنة الصيدلة وعددهم 6633.

وعلى صعيد الخدمات الصحية، سجلت منشآت الإمارة أكثر من 13.184938 زيارة للعيادات الخارجية خلال عام 2024، بزيادة 809,360 زيارة بلغت 6.5% مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز عدد حالات إدخال المرضى إلى المستشفيات 526,451 حالة بزيادة 50,986 حالة وبنسبة زيادة قدرها 10.7%.

فيما يمثل الأطفال من الفئة العمرية أقل من سنة 6.2% من إجمالي حالات الإدخال، كما يمثل كبار السن فوق الـ65 ما نسبته 6.6% من تلك الحالات، في دلالة على توسع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية وارتفاع الإقبال على خدماتها.

كما أظهرت الإحصاءات تسجيل 4,331 حالة وفاة خلال عام 2024، منها 548 حالة وفاة من الإماراتيين. وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن البيانات الصحية أصبحت ركيزة أساسية في دعم صناعة القرار، وحجر أساس في صناعة القرارات الاستراتيجية الذكية لدى جميع المؤسسات الناجحة وفي مختلف المجالات.

مشيراً في الكلمة الافتتاحية إلى أن منهج هيئة الصحة بدبي يتمثل في قراءة الواقع بدقة اعتماداً على البيانات لرصد الاتجاهات، ثم التخطيط لمستقبل أفضل. وعكست الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي 2024 للهيئة تطوراً نوعياً ملموساً على مدى السنوات الماضية.

حيث تحولت الإمارة إلى مركز إقليمي متميز للرعاية الصحية المتقدمة والابتكار الطبي، حيث انعكس هذا التقدم في مؤشرات جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدلات رضا المستفيدين، ما عزز مكانة دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتخصصة على مستوى المنطقة والعالم.