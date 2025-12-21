شرطة دبي تحذر من رسائل نصية ومكالمات احتيالية للاستيلاء على البيانات البنكية

نبهت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى انتشار رسائل نصية ومكالمات هاتفية احتيالية مجهولة المصدر، تهدف إلى تضليل المستلمين عبر ادعاءات بضرورة سداد رسوم مالية لتخفيف المخالفات المرورية أو الغرامات، وذلك في محاولة للاحتيال والاستيلاء على البيانات البنكية.

وأكدت الشرطة، ضمن حملتها التوعوية «خلك واعي»، أن هذه الرسائل غالباً ما تتضمن ادعاءات بوجود «مشكلة بسيطة في الحساب»، أو طلب تحديث بيانات الحساب البنكي، يتبعها مطالبة بمشاركة رمز التحقق البنكي (OTP). وأوضحت الشرطة أن مشاركة هذا الرمز مع أي جهة غير موثوقة، تعني عملياً تسليم الحساب البنكي بالكامل للمحتال.

وشددت الشرطة على أن أي موظف في البنوك أو الجهات الرسمية، لا يطلب رمز التحقق البنكي أو أي بيانات سرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، داعية أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند تلقي مكالمات أو رسائل من مصادر مجهولة، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة، وحماية البيانات الشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة. كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يشكل الخط الدفاعي الأول لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وتأتي هذه التحذيرات، ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي أطلقتها شرطة دبي خلال الفترة الماضية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، خصوصاً تلك التي تستهدف الحسابات البنكية. وأشارت الشرطة إلى أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، وتعتمد غالباً على انتحال صفة جهات رسمية أو مصرفية، مؤكدة أن الجهات المختصة لا تطلب أي بيانات سرية أو رموز تحقق، تحت أي ظرف.