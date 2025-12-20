Al Bayan
"طرق دبي" تعلن استئناف خدمة الحافلات بين دبي الشارقة وعجمان

سعيد الوشاحي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف خدمة الحافلات عبر المدن من وإلى إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك بما يتيح للجمهور مواصلة رحلاتهم بأمان وسلاسة عبر شبكة النقل الجماعي بين الإمارات.

وكانت الهيئة أعلنت يوم أمس عن إيقاف خدمة الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً وذلك حرصاً على سلامة الركاب خلال الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين.

وتوجهت الهيئة بالشكر إلى المتعاملين على تعاونهم وتفههم خلال فترة توقف الخدمة، مثمنة ثقتهم وحرصهم على الالتزام بالتعليمات، ومؤكدة مواصلة جهودها لتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.