بلدية دبي تعلن إعادة فتح الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة

أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح الشواطئ، والحدائق العامة، والأسواق المفتوحة التابعة لها، وعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي نظراً لتحسّن الأحوال الجوية في الإمارة.

ودعت البلدية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الجميع إلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات السلامة.

إلى ذلك واصلت البلدية جهودها الميدانية التي بذلتها خلال التقلبات الجوية الأخيرة، عبر كوادر بشرية ومعدات تعمل على مدار الساعة لضمان السلامة العامة واستمرارية الخدمات في مختلف مناطق الإمارة، حيث يعمل مركز التحكّم والسيطرة على مراقبة الأوضاع الميدانية والتعامل مع المستجدات بشكل مستمر، والتنسيق مع الفرق المعنية لضمان سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، بما يسهم في حماية الجميع، وتعزيز سلامة المجتمع واستمرارية الحركة في الإمارة في مختلف الظروف.

وقدمت دبي نموذجاً متكاملاً لإدارة المخاطر يعكس فلسفة استباقية متطورة جعلت من دبي نموذجاً يُحتذى في الاستعداد للطوارئ والتعامل مع التحديات المناخية، واثمرت هذه الجهود عن عودة الحياة إلى طبيعتها في الإمارة وعادت الطرق الرئيسية سالكة وشكرت وقدمت الإمارة، نموذجاً متقدماً للتواصل الحكومي الفعّال أثناء الأزمات، نتيجة لخطط استراتيجية شاملة تعتمد على التنبؤ المبكر والتجهيز المسبق، الأمر الذي يعكس فهماً عميقاً بأن إدارة الأزمات الناجحة التي تبدأ قبل حدوثها بفترة طويلة، من خلال استثمارات في البنية التحتية والتخطيط العلمي والجاهزية الدائمة.