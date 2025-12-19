«نسائية دبي» تكرّم رعاة «زفة حراير»

نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، حفل تكريم للرعاة والداعمين لمبادرة العرس الجماعي «زفة حراير 2025».

وذلك بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

والدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، والرائد الخبير العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي بشرطة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والرعاة وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أهمية مبادرة «زفة حراير»، التي تنسجم مع برنامج سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم للأسرة.

وتدعم رؤية دبي وأجندتها الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز سعادة الأسرة الإماراتية وترابطها، وتشجيع زيادة عددها، بما يرسخ أسس الاستقرار المجتمعي.

ومن جهتها، ثمنت ناعمة الشرهان جهود جمعية النهضة النسائية، وفريق العمل القائم على المبادرة، بقيادة عفراء الحاي، المشرف العام على المبادرة.

مؤكدة أن «زفة حراير» تسهم في دعم الشباب الإماراتي، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلاً عن دورها في رفع معدلات الإنجاب، وتعزيز الاستقرار الأسري.

بدورها، أعربت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها الكريمة لهذه المبادرة المجتمعية الرائدة، التي تعزز استقرار الأسر.

وتخفف الأعباء عن كاهل الشباب والأسر، وتشجع على إقامة حفلات الزفاف الجماعية، بما يعكس روح التعاون والتكافل، التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.