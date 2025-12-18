"دفاع مدني دبي" ترفع الجاهزية في مراكزها الـ 26 للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رفع مستوى الجاهزية في جميع مراكزها، مؤكدة العمل على مدار الساعة في المراكز التابعة لها والبالغ عددها 26 مركزاً، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي بلاغات طارئة خلال المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة .

وأفادت بأن فرق الدفاع المدني تنتشر في مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، إلى جانب التواجد الميداني في المناطق البرية والجبلية، ولا سيما في منطقة حتا، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والتعامل الفوري مع المستجدات الناتجة عن التقلبات الجوية.

كما أوضحت القيادة العامة للدفاع المدني أن خطط الطوارئ تشمل تغطية المسطحات المائية التابعة لإمارة دبي، وذلك من خلال المبنى العائم ومراكز الدفاع المدني القريبة منها، بما يضمن سرعة التدخل في حال وقوع أي حوادث مرتبطة بارتفاع الأمواج أو الظروف البحرية.

ودعت سكان الإمارة إلى الابتعاد عن الشواطئ والمناطق الجبلية وأماكن جريان الأودية، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام الكهرباء، وعدم ترك الأسلاك أو التمديدات الكهربائية مكشوفة أو معرضة للمياه، تفادياً لأي مخاطر محتملة.

وأكدت ضرورة البقاء في أماكن آمنة وبعيدة عن تجمعات المياه، داعية الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي طارئ أو نشوب حريق عبر الرقم 997، في إطار الحرص على سلامة الجميع خلال فترة المنخفض الجوي.