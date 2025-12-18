إسعاف دبي تفعّل 157 مورداً للتعامل مع الأمطار.. وتأهب على مدار الساعة

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، عبر خطة ميدانية متكاملة تعتمد على التوزيع المدروس للموارد والآليات الإسعافية في مختلف مناطق إمارة دبي لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.

وأوضح مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة، أن فرق المؤسسة تعمل ضمن منظومة طوارئ مشتركة تضم جميع الجهات المعنية لمتابعة تأثيرات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغ طارئ، مؤكداً أن الأوضاع في دبي تسير بصورة طبيعية.

وأشار جلفار إلى أن المؤسسة وضعت كوادرها في حالة تأهب على مدار الساعة، مع تفعيل 157 مورداً إسعافياً متنوعاً شملت مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى الطرق المغمورة أو الوعرة، ووحدات الدعم الميداني، وزوارق الإسعاف لتأمين المسطحات المائية، إلى جانب الإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، ضمن خطة انتشار مرنة تضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات في مختلف مناطق الإمارة.

ولفت جلفار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة تنسيق مشترك مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز تكامل الخدمات والتعامل الفعال مع حالات الطوارئ المحتملة خلال فترة هطول الأمطار.

وشدد المدير التنفيذي على استمرار التنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة الطوارئ، مثل مركز دبي للمرونة وشرطة دبي وهيئة الصحة ودبي الصحية والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، لضمان الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة والتعامل معها بسرعة وكفاءة، مؤكداً أن سلامة المجتمع تظل أولوية قصوى للمؤسسة وجميع فرقها العاملة.