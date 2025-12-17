9 إرشادات وقائية للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من أثارها

أعلنت بلدية دبي عن 9 إرشادات وقائية للتعامل مع تقلبات الطقس.

ونشرت البلدية الإجراءات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن: التأكد من تأمين وعزل كافة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى، التأكد من تنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى، استخدام المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية.

وكذلك تجنب فتح واستخدام مناهل تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وتثبيت الأثاث الخارجي في المنزل أو المبنى، إلى جانب إزالة المعدات والمواد التي قد تتطاير من شرفات المنزل أو سطح المبنى، وتجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية، وتجنب الدخول والمشي في مواقع تجمعات المياه.

وأهابت بلدية دبي الجمهور بالإبلاغ عن أي تجمع للمياه أو تساقط للأشجار وذلك من خلال الاتصال على الرقم 800900 أو عبر تطبيق الواتساب.