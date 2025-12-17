مواطنون: «غداء دبي» نموذج حضاري يعكس روح التكافل وقيم المشاركة والعطاء

أكد عدد من المواطنين أن مبادرة «غداء دبي» تمثل نموذجاً حضارياً يعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، مشيرين إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز التواصل بين المواطنين وترسيخ قيم المشاركة والعطاء، لا سيما في ظل وتيرة الحياة المتسارعة.

واتفق المشاركون في اللقاءات على أن مبادرة «غداء دبي» تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز جودة الحياة المجتمعية، وتؤكد أن التنمية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل بناء الإنسان وتعزيز الروابط الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ مجتمع متلاحم ويتوافق ويدعم أجندتها الاجتماعية 33.

وقال المواطن خالد المزروعي إن المبادرة أعادت إحياء قيمة الجلوس على مائدة واحدة، بما تحمله من معانٍ اجتماعية وإنسانية، موضحاً أنها لا تقتصر على تقديم وجبة طعام، بل تفتح مساحات للحوار والتعارف وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع.

وأضاف: «إن مثل هذه المبادرات تخلق لحظات إنسانية بسيطة لكنها عميقة الأثر، وتعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة».

من جانبه، أكد المواطن عبدالله عيسى أن المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء مجتمع متماسك يقوم على التواصل والتراحم، لافتاً إلى أن «غداء دبي» تسهم في كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز روح الألفة بين مختلف الفئات.

وقال: «المبادرة تشجعنا على التلاقي خارج إطار العمل والروتين اليومي، وتذكرنا بأهمية العلاقات الإنسانية في حياتنا».

بدوره، أشار المواطن أحمد الحساوي إلى أن المبادرة تحمل رسالة ثقافية واجتماعية مهمة، تتمثل في ترسيخ قيم الكرم الإماراتي الأصيل، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.

مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التلاحم الأسري والمجتمعي. وأضاف: «غداء دبي مبادرة ذكية تجمع بين البعد الاجتماعي والإنساني، وتترك أثراً إيجابياً ملموساً في نفوس المشاركين».