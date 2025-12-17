المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بـ«تنمية المجتمع»: تعميم مبادرة «غداء دبي» على مجالس الأحياء

كشف سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، لـ«البيان» على هامش مبادرة «غداء دبي» التي نظمتها الهيئة في مجلس الخوانيج التابع لها، أن الهيئة تعتزم تعميم المبادرة على بقية مجالس الأحياء التابعة لها في مختلف مناطق إمارة دبي، لما حققته من تفاعل مجتمعي إيجابي وإقبال لافت من الأهالي.

وقال إن مبادرة «غداء دبي» تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تفعيل دور مجالس الأحياء بوصفها منصات اجتماعية حيوية تسهم في تعزيز التواصل المباشر بين أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التآخي والتقارب الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وأوضح أن تعميم المبادرة على مجالس الأحياء المختلفة يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من السكان للتفاعل ضمن أجواء اجتماعية إيجابية، تعزز روح الانتماء وتدعم العلاقات الإنسانية بين الجيران وأفراد المجتمع المحلي.

وأشار الطاير إلى أن من أبرز أهداف المبادرة إحياء ثقافة المجالس، وتعزيز قيم التواصل الأسري والمجتمعي، إلى جانب خلق مساحات للحوار والتلاقي بين مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نقل الخبرات والقيم الاجتماعية بين الأجيال.

وأضاف أن «غداء دبي» تمثل نموذجاً عملياً لمبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية، مؤكداً أن الهيئة تحرص من خلال هذه المبادرة على تعزيز جودة الحياة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ مفاهيم المشاركة والتطوع والعمل الجماعي.

وأكد أن هيئة تنمية المجتمع مستمرة في تطوير برامج ومبادرات مبتكرة من شأنها دعم التماسك المجتمعي، مشدداً على أن مجالس الأحياء ستظل ركيزة أساسية في تنفيذ المبادرات الاجتماعية التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته.