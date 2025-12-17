عبدالله الفلاسي: «غداء دبي» تجسد قيم التلاحم المجتمعي

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مبادرة «غداء دبي» تعد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ قيم التواصل والتآخي بين أفراد المجتمع.

مشيراً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتجسيد روح العائلة الواحدة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، وقيم التلاحم المجتمعي. وقال الفلاسي، على هامش المبادرة لـ«البيان»، إن «غداء دبي» تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على التقارب الإنساني والتواصل المباشر، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في إحياء ثقافة المجالس واللقاءات الأسرية التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.

وأضاف أن حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «غداء دبي» الأول الذي أُقيم في مجلس الخوانيج، منح المبادرة أهمية خاصة ورسالة عميقة، تعكس دعم القيادة العليا لكل ما من شأنه تعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ نهج التواصل المباشر مع أفراد المجتمع في مختلف المناسبات.

وأوضح أن مشاركة سموه في هذا اللقاء المجتمعي حملت دلالات كبيرة، أبرزها التأكيد على أن المبادرات الاجتماعية ليست مجرد فعاليات موسمية، بل هي نهج مستدام يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وبناء جسور الثقة والتقارب بين القيادة والمجتمع.

وأشار إلى أن «غداء دبي» أسهمت في خلق مساحة للحوار الإيجابي وتبادل الآراء، وعززت من مفهوم المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعميق الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.

وأكد أن الدائرة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز القيم الإنسانية والاجتماعية، انطلاقاً من إيمانها بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن التواصل المباشر يسهم في ترسيخ بيئة عمل ومجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً.