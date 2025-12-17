عبدالله الفلاسي: «غداء دبي» تجسد قيم التلاحم المجتمعي

مشيراً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتجسيد روح العائلة الواحدة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، وقيم التلاحم المجتمعي. وقال الفلاسي، على هامش المبادرة لـ«البيان»، إن «غداء دبي» تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على التقارب الإنساني والتواصل المباشر، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في إحياء ثقافة المجالس واللقاءات الأسرية التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.
وأشار إلى أن «غداء دبي» أسهمت في خلق مساحة للحوار الإيجابي وتبادل الآراء، وعززت من مفهوم المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعميق الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.
وأكد أن الدائرة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز القيم الإنسانية والاجتماعية، انطلاقاً من إيمانها بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن التواصل المباشر يسهم في ترسيخ بيئة عمل ومجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً.