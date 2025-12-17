جمارك دبي تضبط أجزاء حيوانية محنطة وكتباً وطلاسم بحوزة مسافر آسيوي

أحبطت فرق التفتيش التابعة لإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي محاولة تهريب مواد وأدوات تستخدم في أعمال السحر والشعوذة بلغ وزنها 3.46 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل حقيبة أحد المسافرين من الجنسية الآسيوية وصل إلى مطار دبي الدولي عبر إحدى الرحلات القادمة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لدعم استقرار المجتمع وحماية أفراده. وبادر المفتشون إلى فحص الحقيبة بعد الاشتباه بسلوك المسافر وطريقة تعامله مع حقائبه، ليعثروا بداخلها على مجموعة متنوعة من الأجزاء الحيوانية المحنطة والأدوات والكتب والمواد التي تستخدم في ممارسات السحر والشعوذة.

خالد أحمد

وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «نضع أمن المجتمع وحماية أفراده في مقدمة أولوياتنا، ولا نتساهل إطلاقاً مع أي محاولة لإدخال مواد أو ممارسات تمس سلامة الناس أو قيمهم أو معتقداتهم، لقد لاحظ المفتشون تصرفات غير طبيعية من المسافر، الأمر الذي استدعى إخضاع حقائبه للفحص الدقيق، لتتضح محاولة إدخال أدوات وكتب تستخدم في السحر والشعوذة، وهي من أخطر الآفات التي نسعى للحد منها».

وأوضح أن عملية الضبط تمت باحترافية عالية وفق أفضل المعايير المعتمدة في جمارك دبي، مؤكداً أن الكادر الجمركي يتمتع بكفاءة كبيرة تمكنه من كشف مختلف أنواع المحاولات غير المشروعة، سواء كانت مواد محظورة أو ممنوعة وكذلك المقلدة التي تتعارض مع القوانين والصحة العامة، مؤكداً أن جمارك دبي تتعامل مع مثل هذه الحالات وفق إجراءات دقيقة تضمن المحافظة على الأدلة والتعامل مع المضبوطات بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المعتمدة، وبعد التأكد من طبيعة المواد المضبوطة، تم التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التي تشارك في عمليات إتلاف الأدوات والكتب والطلاسم المضبوطة بالكامل، وذلك ضمن آليات رسمية تضمن عدم إعادة استخدامها أو تداولها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن محاولات تهريب أدوات السحر وإن كانت محدودة، إلا أن تأثيرها المحتمل في المجتمع كبير، وخصوصاً أن بعض الأشخاص قد يقعون ضحية لمثل هذه الممارسات بدافع الفضول أو الحاجة أو الجهل، وهو ما يجعل جهود منع دخولها ضرورة وطنية، مؤكداً أن جمارك دبي تستثمر بشكل مستمر في تأهيل كوادرها وتزويدهم ببرامج تدريبية متقدمة تساعدهم على التعرف إلى مختلف أساليب التهريب وأساليبه المتجددة، بما في ذلك المواد المرتبطة بالسحر والشعوذة، والتي قد تأخذ أشكالاً متنوعة يصعب في بعض الأحيان اكتشافها دون خبرة ومعرفة دقيقة.