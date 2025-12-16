مشاريع شبابية ترسم ملامح الحراك الإبداعي في «شتا حتا»

حيث تجتمع مشاريع شبابية إماراتية شقت طريقها بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا و«براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتضيف إلى جمال المكان بعداً آخر يتجلى في تنوع الأفكار وغنى التجارب.
وانطلاقاً من ذلك يحرص «براند دبي» على دعم المشروعات الإماراتية الصغيرة والناشئة، من خلال تخصيص مساحة مميزة تحت مظلة مبادرة «بكل فخر من دبي» ماركت لعرض منتجات نخبة من رواد الأعمال، والتي توزعت مشاركاتهم على 6 مهرجانات يتضمنها الحدث المستمر حتى نهاية يناير، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والإقليمية.
وصولاً إلى منتجات إبداعية فريدة تعكس ذائقة أصحابها وشغفهم، كما قدمت هذه المشاريع نكهات متعددة تجمع بين المأكولات الشعبية، والنكهات الشرقية التقليدية واللمسات الغربية العصرية، إلى جانب الحلويات والمشروبات الشتوية الدافئة، لتلبي مختلف الأذواق وتحول المكان إلى مساحة نابضة بالحياة والحراك التجاري.
روح حتا
وذلك ما تشير له أسماؤها الجاذبة مثل «عكوس لطيفة»، و«بطل ليم»، و«اجش»، و«جيران»، و«فريج حتا»، وهي أسماء استلهمت من البيئة المحيطة، لتصبح جزءاً من الحكاية التي يرويها المكان لزواره، فمع كل اسم تنفتح أمام الزائر قصة مختلفة تبدأ بفكرة بسيطة وشغف شخصي، وتنتهي بتجربة متكاملة تلامس الحواس.
والمنتجات التي صنعت بعناية لتكون أكثر من مجرد سلعة، بل ذكرى تعبر عن روح المكان وعبق حتا. ومع توافد الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، تتحول الممرات المحاذية للبحيرة إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة.