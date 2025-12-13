«هيئة الطرق» تدرس مواقع بحرية لتشغيل العبرة ذاتية القيادة في 2027



كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطة لتشغيل العبرة ذاتية القيادة تجارياً لنقل الركاب في بعض مناطق الإمارة بحلول 2027، حيث تدرس الهيئة مجموعة من المواقع البحرية تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال التقييمات اللازمة من النواحي الفنية والتشغيلية.



خالد العوضي

وقال خالد العوضي، مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، إن التجارب على العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي وصلت للمستوى الخامس وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، والتي تمكن العبرة من الانطلاق من المرسى والوصول إلى وجهتها النهائية بشكل مؤتمت بالكامل، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت في وقت سابق سلسلة من التجارب المتقدمة على العبرة الذكية، استناداً إلى المعايير العالمية التي تقيس مستوى نضج وسائل النقل البحري ذاتية القيادة.

وأوضح أن العبرة الذكية نجحت خلال الفترة الماضية في تجاوز المستوى الرابع، وهو مستوى يتيح التحكم الكامل في الإبحار وإدارة الرحلة ذاتياً ضمن النطاق المحدد، بينما يتطلب الرسو تدخلاً بشرياً محدوداً للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.

وأشار إلى أن تشغيل العبرة في المياه المفتوحة يتطلب تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة الذكية القادرة على التعامل مع ظروف الأمواج والتيارات والرياح والتغيرات البيئية من لحظة انطلاق العبرة وحتى وصولها، وهو ما تعمل الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع شركاء متخصصين تم اختيارهم لتطوير هذه الأنظمة، حيث تواصل الهيئة الاختبارات ومعالجة التحديات منذ التشغيل التجريبي للعبرة في مياه دبي في عام 2023.

وأوضح أن العبرة ذاتية القيادة تتميز بانعدام الانبعاثات الكربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعبرات العاملة بالديزل، إلى جانب خفض مستويات الضجيج، حيث جهزت بمحركين كهربائيين وتبلغ سرعتها سبع عقد، وتعمل بأربع بطاريات ليثيوم قادرة على تشغيلها لمدة سبع ساعات متواصلة، واعتمدت الهيئة في صناعتها على تقنيات حديثة لتقليل الوزن، حيث صنع الهيكل من مادة الفايبر غلاس لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء.