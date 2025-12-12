دبي تتزين بـ 1.2 مليون متر مربع مساحات خضراء جديدة



أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن بلدية دبي أن إجمالي المساحات الخضراء المزروعة في إمارة دبي الواقعة تحت إشراف البلدية بلغت مليوناً و204 آلاف و812 متراً مربعاً، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، فيما بلغ إجمالي المساحات الخضراء المزروعة في إمارة دبي حتى نهاية سبتمبر الماضي حوالي 55.1 مليون متر مربع.



وتحرص بلدية دبي على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة واستدامتها كل يوم، وإضافة مساحات خضراء إلى المناطق السكنية والطرق والحدائق والأماكن العامة، بهدف الارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز مرونة دبي في مواجهة التغير المناخي، انسجاماً مع «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تهدف إلى مضاعفة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، وتعزيز جودة الحياة لسكان وزوار المدينة، ومضاعفة هذه المساحات بنسبة 5 %، مع إنشاء شبكة من المسارات الخضراء، التي تربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل والخدمات، ما يسهل حركة المشاة وراكبي الدراجات، ويعزز التنقل المستدام.

وفي عام 2024 زرعت بلدية دبي 216,500 شجرة جديدة، بزيادة قدرها 17% عن عام 2023، ما أسهم في جعل دبي أكثر جاذبية وجودة للحياة، مع تعزيز التزامها بالاستدامة في إطار إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

وتواصل بلدية جهودها في أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، انسجاماً مع التطور العمراني في الإمارة، وزيادة رقعة المساحات الخضراء وزراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات، وتوفير مصادر الري، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية عبر استخدام أحدث أنظمة الري الذكية، التي تحقق استهلاكاً مثالياً للمياه، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الهوية البصرية الجمالية لإمارة دبي، وترجمة رؤيتها في جعل دبي مدينة أكثر اخضراراً واستدامة وجاذبية، ومدينة يجتمع فيها الجمال الحضري مع المسؤولية البيئية، وتعزيز ريادة الإمارة عالمياً في مجال التنمية الحضرية المبتكرة.

وكانت بلدية دبي أعلنت في يوليو الماضي عن إنجازها مشاريع الزراعة التجميلية والتشجير في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسة في الإمارة، بتكلفة 190 مليون درهم، على مساحة تمتد لأكثر من 3 ملايين متر مربع، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتجميل وتخضير المدينة، والارتقاء بالإطلالة الحضارية للإمارة.



