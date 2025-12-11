نادي «ذخر» بحديقة الصفا يعيد صياغة مفهوم الشيخوخة

أكد اللواء الدكتور علي سنجل، قائد مشروع «ذخر»، أن نادي ذخر بحديقة الصفا نجح في إعادة صياغة مفهوم الشيخوخة، من خلال نهج جديد يعلي من قيمة الخبرة، ويحول مرحلة التقدم في العمر إلى فترة عطاء متواصل، ومشاركة فعالة في المجتمع، ونمط حياة صحي.

وأوضح أن النادي أسهم في إعادة صياغة مفهوم الشيخوخة، وركز على تحويلها من مرحلة انحدار وعجز إلى مرحلة حكمة ونشاط وفرص للنمو، بالتركيز على الصحة الشاملة، العقلية والجسدية، والمشاركة الاجتماعية، والتعلم المستمر، والاستقلالية، مع دمج الخبرات المكتسبة لخلق حياة ذات معنى، بدلاً من مجرد انتظار النهاية أو العجز.

وقال، إن هذه المرحلة لا تعتبر مجرد تقدم بالعمر، بل هي عملية تراكم التغييرات التي تتأثر بشدة بالبيئة والأنماط الحياتية.

وأضاف أن الشيخوخة الإيجابية تتطلب الحفاظ على صحة عامة جيدة مع التقدم في السن، عبر ممارسة العادات الصحية السليمة.

وقال، إن النادي يمثل منصة وطنية رائدة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتمكينهم صحياً واجتماعياً ونفسياً، عبر برامج متكاملة تراعي احتياجاتهم، وترسخ مكانتهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية.

وأوضح أن مشروع «ذخر» يستند إلى رؤية واضحة تؤكد أن الشيخوخة ليست تراجعاً في الدور المجتمعي، بل هي فرصة لإعادة اكتشاف الذات، ونقل المعرفة للأجيال الجديدة، والاستفادة من تراكم الخبرات، التي يتمتع بها كبار المواطنين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن النادي يعمل وفق منظومة متكاملة، تشمل برامج رياضية وصحية وثقافية وترفيهية، إضافة إلى مبادرات تعليمية وتطوعية، تسهم في رفع مؤشر السعادة والانتماء لدى كبار المواطنين، وتدعم مشاركتهم في الحياة العامة بطريقة فعالة ومستدامة.

وأضاف أن «ذخر» يأتي تماشياً مع توجهات الدولة، التي تولي هذه الشريحة العمرية ممن بلغوا سن الستين فما فوق أولوية قصوى، وتؤمن بدورهم الحيوي في المجتمع، مؤكداً أن ما يقدمه النادي يعكس التزام الإمارات بتهيئة بيئة داعمة، تحافظ على صحة كبار السن وكرامتهم، وتضمن لهم حياة ملؤها النشاط والاستقلالية.