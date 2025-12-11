«تنمية المجتمع» تطلق مخيم «شتا دبي» في 4 مواقع

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في مخيم «شتاء دبي – شتانا غير»، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 15 إلى 25 ديسمبر الجاري، مستهدفاً الأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً، ضمن برنامج شتوي تفاعلي يجمع بين التعلم والمرح وتنمية المهارات في إطار بيئة آمنة ومحفزة.

وأوضحت ريم العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، أن المخيم يقدم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل واع ومبتكر وقادر على مواجهة متطلبات المستقبل.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ المخيم هذا العام في 4 مواقع رئيسية تستوعب أكثر من 600 طفل، موزعين على مناطق: البرشاء، الخوانيج، حتا، والليسيلي التي تستضيف المخيم للمرة الأولى، بما يضمن إتاحة التجربة لأكبر عدد من المشاركين من مختلف مناطق دبي.

وأكدت العوابد أن المخيم «شتاء دبي – شتانا غير» يشكل فرصة ثمينة لاستثمار عطلة الشتاء في أجواء تعليمية ممتعة تنمي لدى الأطفال الفضول المعرفي وروح الابتكار، لافتة إلى حرص الهيئة على تقديم تجربة نوعية تعزز القيم الوطنية وتدعم مهارات المستقبل، ضمن بيئة آمنة تسهم في بناء شخصيات واثقة وقادرة على المشاركة الإيجابية في مجتمعها.

وأضافت مديرة إدارة البرامج، أن تصميم البرنامج جاء ليوازن بين التعلم والمرح، من خلال أنشطة تشجع الأطفال على الاستكشاف والإبداع وخوض تجارب جديدة، داعيةً أولياء الأمور إلى التسجيل المبكر للاستفادة من المقاعد المتاحة في مختلف المواقع.

وبينت أن البرنامج اليومي للمخيم سيقدم محتوى متنوعاً يراعي اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم، ويسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالقيم المجتمعية، مشيرة إلى أن المخيم يشكل منصة تعليمية وترفيهية متكاملة بإشراف فريق متخصص يضمن جودة المخرجات.