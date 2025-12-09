2.4 مليون عداد ذكي للكهرباء والماء في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد عدادات الكهرباء والمياه في دبي يبلغ حالياً 2.4 مليون عداد ذكي يتم قراءتها تلقائياً، وتوفر للمتعاملين معلومات حول أنماط استهلاكهم لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه، بشكل فعال، وبدأت الهيئة بتشغيل المركز الذكي لشبكة التوزيع الذي يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل وتشخيص عدادات الكهرباء الذكية، وتتم مراقبة وقراءة العدادات الذكية كل 15 دقيقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة استكملت بين عامي 2015 و2020، استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه بعدادات ذكية، مشيراً إلى أن الهيئة حققت خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوقت على نخبة الشركات الأوربية والأمريكية، وبلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه في دبي

4.5 % وهي الأقل عالمياً، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0 % وهي أيضاً الأقل عالمياً.

مزايا

وأضاف: توفر العدادات الذكية من هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من المزايا التي تعزز من وعي المتعاملين بأنماط استهلاكهم وتمكنهم من إدارته بكفاءة ومرونة عالية.

ومن خلال تكاملها مع مبادرة «الحياة الذكية»، تسهم العدادات في تمكين المتعاملين من التحكم الرقمي الكامل باستهلاكهم.

وتدعم العدادات الذكية أيضاً تجربة المتعامل الرقمية بشكل شامل، حيث تتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بخدمات الكهرباء والمياه مثل التوصيل والتحويل والإيقاف بكل سهولة ويسر.

وتابع: تعتمد مبادرة «الحياة الذكية» بشكل رئيسي على ممكنات الشبكة الذكية والعدادات الذكية وربطها مع حسابات المتعاملين، وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتة العمليات الداخلية للخدمة وربطها بشبكة الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

وتسهم المبادرة في تحسين كفاءة أداء وسرعة العمليات الداخلية، إضافة إلى تقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تسهم في تخفيض الجهد والوقت.

تسريبات

وأوضح سعيد الطاير أن خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» الاستباقية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، تعمل على مساعدة المتعاملين لاكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارعوا إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر، مشيراً إلى أن القدرة على مراقبة العدادات الذكية عن بعد أتاحت تحديد ومعالجة 523,560 حالة تسريب خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم إرسال تقارير عن هذه الحالات إلى289,495 متعاملاً، مما أسهم في توفير707,268,481 جالوناً من المياه.