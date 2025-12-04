انطلاق ملتقى «هدي الآيات» في دورته الأولى الثلاثاء المقبل

تستعد إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية بدبي لإطلاق النسخة الأولى من ملتقى «هدي الآيات» تحت عنوان «العلاقات الأسرية في القرآن الكريم»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، في فرع الجمعية بمنطقة الخوانيج، ضمن مبادرات «عام المجتمع» و«عام الأسرة».

وأفادت الدكتورة عائشة المغربي مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية في الجمعية، بأن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من الدور الجوهري للأسرة باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمع واستدامة استقراره ونهضته، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وجّه بأن يكون عام 2026 عاماً للأسرة، دعماً لقيم التلاحم والتراحم بين أفراده.

وقالت إن الملتقى يسلط الضوء على أهم ثلاث علاقات أسرية كُرمت في القرآن الكريم، وجعلها ركائز لبناء المجتمع، وهي: الأبوة والبنوة، من خلال مشاهد ودروس من القصص القرآني يقدمها الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة.

والحياة الزوجية في القرآن بوصفها ميثاقاً يقوم على المودة والرحمة، ويعرضها الدكتور سعيد الدرمكي، الموجه الأسري الرئيس في دائرة القضاء بأبوظبي، إلى جانب الأرحام وصلة القربى وأثرها في تحقيق البركة والتماسك الأسري، وتتناولها الدكتورة نجاة المرزوقي، المعلم الرئيسي في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

كما يشارك المتحدث عبدالرحمن الزاهد من هيئة كهرباء ومياه دبي في تقديم الإضاءات الاجتماعية، في حين يتولى الباحث الديني الدكتور عبدالله الأنصاري إدارة الحوار.

5 أهداف

وأشارت الدكتورة المغربي إلى أن ملتقى «هدي الآيات» يسعى إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز الفهم القرآني للعلاقات الأسرية وإبراز مكانتها في البناء الاجتماعي، ربط قيم القرآن الكريم بالسياق التربوي والاجتماعي المعاصر، ترسيخ ممارسات عملية تعزز البرّ والإحسان والمودة والرحمة داخل الأسرة، دعم استقرار العلاقات الزوجية وترسيخ قواعد التواصل الأسري السليم، نشر الوعي بأهمية صلة الأرحام ودورها في تحقيق التماسك المجتمعي.

أُسر مستقرة

وأوضحت أن الملتقى يستهدف الآباء والأمهات، والأزواج والزوجات، والمقبلين على الزواج والإنجاب، إلى جانب الشباب والمراهقين، والعاملين في مجالات التربية والتعليم والإرشاد الأسري، وجميع المهتمين بتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.

وتؤكد المغربي أن إطلاق هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأسري في المجتمع الإماراتي، وترسيخ القيم القرآنية التي تدعم بناء أسرة مستقرة تشكل أساس نهضة المجتمع ورفاهيته.