11 مليون معاملة رقمية لـ «كهرباء دبي» خلال 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد المعاملات الرقمية التي أنجزها المتعاملون عبر منصاتها الرقمية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 11 مليون معاملة، تضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من 1.6 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وما يزيد على 3.6 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 5.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

سعيد الطاير لـ«البيان »: تقديم خدمات تسهم في تسهيل حياة الناس وتوفير وقت وجهد المتعاملين

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان» سجلت الهيئة زيادة بنسبة 6 % في عدد المعاملات الرقمية التي أنجزها المتعاملون في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

ويعود ذلك إلى حرص الهيئة على توفير جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، فضلاً عن تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360 بما يدعم نهج «الحكومة الواحدة» وتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم في تسهيل حياة الناس، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية توفر وقت وجهد المتعاملين.

«سياسة 360»

وأشار إلى أن تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360 أثمر عن نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100 %، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100 %. وتم إلغاء 90 % من خطوات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات على المتعامل.

حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة بشكل رقمي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والقنوات الحكومية الموحدة. وحققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة.

وأضاف: «نحرص على الاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة من أجل تسريع التحول الرقمي في الهيئة وتسهيل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية، وتعزيز سعادة كافة المعنيين وتخطي توقعاتهم.

وأعادت الهيئة هندسة العمليات لتصبح رقمية بالكامل، ابتداءً من تقديم الطلبات، مروراً بمتابعة الإجراءات وإصدار المستندات، منوهاً بأن نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة حتى الربع الثالث من العام 2025 وصلت إلى 99.5 %».

وقال معالي سعيد الطاير: في إطار جهودنا لتصفير البيروقراطية، قمنا بإلغاء الإجراءات غير الضرورية وتوفير تكاليف الانتقال على المعنيين من خلال تقديم خدمات وإجراءات رقمية استباقية ومبتكرة وآمنة.

وتواصل الهيئة اعتماد أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليصها وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية وترسيخ التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية.

وتابع: «يوفر التحول الرقمي مراقبة أفضل لأداء الخدمات وإدارة أدق للبيانات، مما يتيح الكشف المبكر عن المشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل فوري.

ومن خلال نظام متكامل لرصد المعاملات، يتمكن المسؤولون من تحسين جودة الخدمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يرفع من مستوى الثقة والشفافية في العمليات الحكومية».

وأوضح أن مبادرة «الاستجابة الذكية للمياه» حققت نتائج ملموسة في تقليص الوقت والخطوات التشغيلية، حيث تم تقليص عدد خطوات التعامل مع البلاغات من 10 خطوات إلى 5 خطوات في حال المعالجة الميدانية، وإلى خطوة واحدة فقط في حال التشخيص الذاتي.

وذلك بفضل التحقق الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني. كما تم تقليص زمن معالجة البلاغات بنسبة 45 %، وتقليل الزيارات الميدانية بنسبة 36 %، مما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا المتعاملين إلى 95.7 %.

كما حققت مبادرة «نظام الإدارة الذكية لانقطاعات المياه» نتائج إيجابية ملموسة من خلال المساهمة في تقليل عدد البلاغات الفنية، وتقليل وقت إعداد التقارير من ساعتين إلى نقرة واحدة فقط.

كما أُتيح متابعة حالة الشبكة والمتعاملين المتأثرين بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص وقت حساب مؤشرات الأداء من 30 دقيقة إلى وقت لحظي، وحقق متوسط وقت الاستجابة للتحقيقات والتحليلات انخفاضاً كبيراً من 45 دقيقة إلى 10 دقائق فقط.



